Гришаева рассказала об обстоятельствах смерти Жванецкого

По словам Гришаевой, у Жванецкого было онкологическое заболевание, из-за ухудшения состояния он не смог летом приехать в Одессу, где бывал каждое лето. Сегодня днем состояние сатирика резко ухудшилось. До последней минуты с ним находились его близкие: жена Наталья и сын Дмитрий.
Как сообщал «Рамблер», писатель-сатирик Михаил Жванецкий умер 6 ноября в возрасте 86 лет. Месяц назад представитель Жванецкого заявил, что он отказывается от выступлений из-за возраста и остаток жизни намерен провести дома.