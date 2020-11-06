Гришаева рассказала об обстоятельствах смерти Жванецкого

По словам Гришаевой, у Жванецкого было онкологическое заболевание, из-за ухудшения состояния он не смог летом приехать в Одессу, где бывал каждое лето. Сегодня днем состояние сатирика резко ухудшилось. До последней минуты с ним находились его близкие: жена Наталья и сын Дмитрий.