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Гришаева рассказала об обстоятельствах смерти Жванецкого

Вероника Полынина
14 минут назад
Михаил Жванецкий умер в окружении жены Натальи и сына Дмитрия. Об этом рассказала актриса Нонна Гришаева.
Гришаева рассказала об обстоятельствах смерти Жванецкого
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Гришаевой, у Жванецкого было онкологическое заболевание, из-за ухудшения состояния он не смог летом приехать в Одессу, где бывал каждое лето. Сегодня днем состояние сатирика резко ухудшилось. До последней минуты с ним находились его близкие: жена Наталья и сын Дмитрий.
Гришаева рассказала, что познакомилась с сатириком через своих друзей Ростислава Хаита и Леонида Бараца, чьи родители были одесситами и дружили с Жванецким.
«Он - потрясающий, не закрытый, всегда с удовольствием общался. Когда собирались у него за столом, он всегда фонтанировал, и стол затихал. А уж если читал, то ловили каждое слово. Больше всего поражала его парадоксальность. Помню крылатые фразы. Все понимали - вот он, живой гений, и надо успеть запомнить, записать его парадоксальный юмор. Он такой один - больше никто так не умеет», - сказала актриса «Московскому комсомольцу».
Как сообщал «Рамблер», писатель-сатирик Михаил Жванецкий умер 6 ноября в возрасте 86 лет. Месяц назад представитель Жванецкого заявил, что он отказывается от выступлений из-за возраста и остаток жизни намерен провести дома.
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