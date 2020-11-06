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Бузова получила травму лица во время тренировки к шоу «Ледниковый период» 

Моя Москва.онлайн 16 минут назад
Бузова получила травму лица
Фото: Моя Москва.онлайн
Во время подготовки к очередному выступлению в рамках шоу «Ледниковый период» Instagram-звезда получила травму лица. Об этом певица рассказала в своем аккаунте.
Сейчас артистка большую часть своего времени посвящает именно этому проекту. Она активно делится со своими подписчиками интересными моментами из репетиционного процесса, а также удачами и казусами, которые происходят во время записи эфиров.
Ранее мы рассказывали о том, как Бузова поделилась своим падением во время выступления. В этот раз артистка передала в своих соцсетях о том, что случилось новое падение, которое привело к травме лица. Известно, что после этого Ольга попросила партнера обойтись без прыжков в их номерах.
Также, по словам артистки, к каждому из выступлений она готовится практически без отдыха, у нее есть цель — проявить себя лучше других. Бузова отметила, что если бы кто-то год назад сказал, что она будет исполнять такие сложные элементы, то она бы просто рассмеялась в ответ.
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