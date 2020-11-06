Петросян отреагировал на смерть Жванецкого 

«Мне кажется, что Михаил Михайлович Жванецкий физически покинул нас, но художественно он никогда нас не покинет. Его будут читать, и он будет звучать на телевидении, думаю, что не один десяток лет, останется в анналах как ярчайшая страница эстрадной драматургии», — отреагировал Петросян на смерть сатирика.