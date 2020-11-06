Куклачев рассказал, как заразился COVID

Дрессировщик, художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев рассказал, как дети заразили его коронавирусом.

«Я заразился, потому что часто фотографировался с детьми. Они любят со мной фотографироваться. Везде, где увидят: на улице, в магазинах — подходят, обнимаются. А ведь они переносят вирус как насморк», — заявил он РИА ФАН.

71-летний артист сообщил, что тяжело перенес заболевание: у него было поражено 80% легких. При этом, по словам Куклачева, в его окружении больше никто не заразился.

По словам дрессировщика, первые пять дней он лечился дома, но затем состояние резко ухудшилось, и потребовалась госпитализация.

Куклачев посетовал, что пандемия коронавируса не позволила Театру кошек выехать на гастроли в Крым и на Кавказ, несмотря на то, что выступления планировались на открытых площадках.

«К морю нельзя было подойти, ни одного человека в маске, никакого коронавируса! А выступление — запрещено», — возмутился артист.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Юрий Куклачев рассказал в эфире программы «Секрет на миллион», что решил избавить свою семью от скандальных разборок из-за наследства и заранее составил завещание.