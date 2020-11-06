Little Big выпустили клип про плохой 2020 год 

Российская группа Little Big обнародовала клип про 2020 год. Песня посвящена трудностям, с которыми человечеству пришлось столкнуться.

Ролик снят в духе католического Рождества. Начинается история с того, что музыканты готовятся к празднованию, а Санта-Клаус приносит гостям подарки в виде извержения вулкана и лесных пожаров. Участники же торжества вешают на ёлку игрушку в виде вируса SARS-CoV-2.

За праздничным столом гости едят летучую мышь и запивают всё это напитком из бутылки, на которой написано Novichok, пишет «Ридус». В конце клипа появляется огромный ядерный гриб и подпись: «Никогда не забудем 2020. Никогда не повторим 2020».

Предваряет ролик предупреждение: «Клип является гимном ненависти к 2020 году — одному из самых сложных и противоречивых годов XXI века. Мы соболезнуем всем, кто пострадал в этом году, и надеемся, что следующий будет лучше».