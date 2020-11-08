Пригожин ответил Успенской на оскорбление Валерии

— Мне жаль, что дочка Успенской записала ее кухонные сплетни. Меня возмущает форма общения — мат. Любовь там говорит с такой завистью. Я понимаю, что у нее не сложилась личная жизнь, но Валерия ей точно ничего плохого не сделала. А насчет того, что Валерия никому не нужна, могу сказать, что мы продали 6 тысяч билетов в Альберт холл (концертный зал в Лондоне — прим. «ВМ»). Пусть Успенская сядет в кабриолет и уедет куда-нибудь, — сказал Пригожин в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.