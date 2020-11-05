Шоу Корчевникова уличили во «вранье

Программа вышла
в эфир 3 ноября. В подводке к выпуску Корчевников по традиции с ходу заявил о самых громких перипетиях в судьбе героини. У Старшенбаум это оказались непростые отношения с родительницей.
«Я не могу с тобой жить. Мы ненавидим друг друга». Заявила своей маме будущая известная актриса Анна Старшенбаум. После этих слов она ушла из дома и больше не вернулась. Ей было тогда всего 14 лет», - заявил в подводке телеведущий.
Увидев программу со своим участием в эфире, артистка разразилась критическим постом в Instagram. Она подчеркнула, что пребывает в шоке, поскольку информацию о семье, с которой она «открылась зрителю», переврали.
«В подводке нет ни слова правды про меня и мою семью. Подводка лживая от начала и до конца», - написала Старшенбаум.
Актриса отметила, что у нее только начали налаживаться отношения с матерью, «и тут такое». Она попросила совета у подписчиков, как ей поступить в сложившейся ситуации. Со своей стороны Старшенбаум выразила мнение, что программу «надо закрыть», поскольку это бесовщина».
Как сообщал «Рамблер», в выпуске шоу Анна Старшенбаум изъявила желание помочь Борису Корчевникову в поиске дамы сердца. Артистка предложила ему зарегистрироваться на сервисе знакомств. Она помогла телеведущему заполнить анкету и выбрать фото для публикации на личной странице. При этом Страшенбаум устроила настоящий кастинг снимков: например, она отбраковала фото ведущего с бывшей девушкой, с мамой и в спортзале. По ее словам, такие снимки могут отпугнуть потенциальных кандидаток на сердце телезвезды. Корчевников при этом попытался настоять на публикации фото с матерью, утверждая, что девушки должны заранее представлять, что их ждет в будущих отношениях с ним.