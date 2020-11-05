Шоу Корчевникова уличили во «вранье

Увидев программу со своим участием в эфире, артистка разразилась критическим постом в Instagram. Она подчеркнула, что пребывает в шоке, поскольку информацию о семье, с которой она «открылась зрителю», переврали.

Актриса отметила, что у нее только начали налаживаться отношения с матерью, «и тут такое». Она попросила совета у подписчиков, как ей поступить в сложившейся ситуации. Со своей стороны Старшенбаум выразила мнение, что программу «надо закрыть», поскольку это бесовщина».

Как сообщал «Рамблер», в выпуске шоу Анна Старшенбаум изъявила желание помочь Борису Корчевникову в поиске дамы сердца. Артистка предложила ему зарегистрироваться на сервисе знакомств. Она помогла телеведущему заполнить анкету и выбрать фото для публикации на личной странице. При этом Страшенбаум устроила настоящий кастинг снимков: например, она отбраковала фото ведущего с бывшей девушкой, с мамой и в спортзале. По ее словам, такие снимки могут отпугнуть потенциальных кандидаток на сердце телезвезды. Корчевников при этом попытался настоять на публикации фото с матерью, утверждая, что девушки должны заранее представлять, что их ждет в будущих отношениях с ним.