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Дарья Донцова отреагировала на свои «похороны» с больничной койки

News.ruиещё 2
24 минуты назад
Писательница Дарья Донцова отреагировала на сообщения о собственных похоронах на Новодевичьем кладбище, записав видеообращение с больничной койки. Она обратилась к подписчикам в Instagram.
«Я жива. Я в больнице. Не верьте, пожалуйста, ничему, что пишут в интернете, что меня уже похоронили в могилке к моим родителям на Новодевичьем кладбище», — попросила писательница.
Донцова отметила, что с ней все прекрасно, она может стоять и много сидит. Она объяснила, что сообщения о ее смерти появились из-за того, что она долго не выходила в эфир: «Из больницы выходить в эфир немножечко трудновато».
Как пишет «Московский комсомолец», 68-летняя Донцова заразилась коронавирусом. Ее госпитализировали как пациента из группы риска по возрасту.
Шоу-бизнес,Дарья Донцова,Московский комсомолец,
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