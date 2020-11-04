Публика удивилась — Брухунова постоянно выкладывала в соцсети свои актуальные фотографии, в том числе из поездок, никаких признаков беременности не было заметно, тема эта не обсуждалась, и вообще все было засекречено. Предполагалось, что малыша родила суррогатная мама, хотя Татьяна и заявляла иное.

Дальше — больше, теперь под сомнение ставится и отцовство Петросяна. Как рассказывает «Радио КП», даже старшая дочь пожилого сатирика в нем не уверена.

«Викторина тоже не верит, что в 75 лет ее отец сумел зачать. Согласитесь, возникают сомнения: способен ли человек, имеющий достаточное количество заболеваний, в таком возрасте к репродуктивным функциям?», — приводят журналисты «Комсомольской правды» слова источника из окружения дочери Петросяна.

«Сама она родила или нет, но у нас вопрос: кто отец? В интернете пишут, что была не одна попытка ЭКО. Не получалось, и вдруг — вот вам! Спрашивается, а от кого? Резонно засомневаться в биологическом отцовстве».