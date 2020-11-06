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Куклачёв написал завещание после битвы за наследство в звёздных семьях 

News.ru и ещё 2 30 минут назад
Куклачев написал завещание
Фото: globallookpress.com
Знаменитый дрессировщик Юрий Куклачёв заранее написал завещание, чтобы избавить своих близких от битвы за наследство. Артист потрясён баталиями в звёздных семьях, развернувшимися на различных ток-шоу.

У меня трое детей, много внуков. Я смотрю, что в других семьях делается: дерутся, ссорятся, брат с сестрой ненавидят друг друга, начинают наследство рвать, — пояснил своё решение 71-летний артист цирка в передаче «Секрет на миллион», анонс которой был показан в эфире НТВ.

Куклачёв живёт вместе с супругой Еленой почти 50 лет. У них двое сыновей — Владимир и Дмитрий — и дочь Екатерина. Все они работают с отцом в Театре кошек. Сыновья стали дрессировщиками и теперь выступают отдельно. Дочь работает в театре отца худруком.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский артист цирка и дрессировщик Юрий Куклачёв прокомментировал слова продюсера Иосифа Пригожина о том, что из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса, знаменитости оказались в тяжёлом финансовом положении. Артист отметил, что на такие заявления не стоит обращать внимания.
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Шоу-бизнес , Юрий Куклачев , Иосиф Пригожин , НТВ
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