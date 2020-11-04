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Алибасов сдал тест на отцовство для брошенного в детдоме сына 

News.ru 48 минут назад
Алибасов сдал тест на отцовство для брошенного сына
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Бари Алибасов едва не обзавёлся сыном, которым представился детдомовец из Тамбова Александр Наседкин. Юноша уверял, что он сын продюсера и его сожительницы Елены Уронич, которого сдали в детдом из-за аутизма.
Тайну его рождения, по словам 25-летнего сироты, ему раскрыли воспитатели, которые сызмальства говорили молодому человеку, что он — копия знаменитого музыканта. К тому же Александр с детских лет показывал недюжинные таланты в творчестве: он любил рисовать, хорошо пел, музицировал.
Историю с рождением сына, которого сдали в детдом, косвенно подтвердил и сам продюсер в эфире ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Алибасов рассказал, что в его жизни действительно был такой эпизод и он очень винит себя за то, что его ребёнок воспитывался в приюте.
Елена Уронич, которая действительно родила от Алибасова сына, подтвердила, что сдала его в детдом по требованию продюсера.

Я совершила самый страшный поступок в своей жизни, мне было очень тяжело жить с этим. В том, что сделано, я виню не только Бари, но и себя, — сказала бывшая сожительница продюсера.

Сам молодой человек заверил, что ему ничего не надо от Алибасова, хотя он всё же надеется на помощь со стороны отца — если таковой факт подтвердится — в его продвижении как артиста. Гости студии, как и Бари Алибасов-младший, участвовавший в программе, больше всего были удивлены настойчивостью молодого человека, который сумел без всяких связей попасть на телевидение да ещё и с участием знаменитости.
Тест ДНК показал, что детдомовец не является сыном Алибасова, который повёл себя довольно холодно по отношению к молодому человеку, несмотря на трогательную историю с переживаниями по поводу брошенного сына. Продюсер заявил, что это уже «сороковой» по счёту молодой человек, который претендует на то, что является его сыном.
Ранее NEWS.ru сообщал, что адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник подтвердила, что продюсер Бари Алибасов и народная артистка РСФСР планировали стать родителями. По информации юриста, к «активным действиям» до того, как их отношения испортились, звёздная пара не приступила.
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Шоу-бизнес , Андрей Малахов , Бари Алибасов , Тамбов , Тамбовская Область
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