Моргенштерн раскрыл подробности скандала вокруг Тимати

Алишер Моргенштерн и саунд-продюсер Слава Марлоу раскрыли подробности скандала вокруг совместного ролика с Тимати . Речь идёт о клипе El Problema, в который музыканты вставили непотребный звук испускания газов.

Исполнители уже публично извинились за «глупую шутку» перед Тимати, как они сами назвали произошедшее. Моргенштерн в интервью Юрию Дудю рассказал, что задумывался «трюк» ещё во время подготовительной работы над песней. Главной целью «вставки» было изменить звук до неузнаваемости и превратить его в ноту.

Однако, «весёлая» задумка обернулась публичными извинениями, а Моргенштерн заявил, что «не все до сих пор понимают шутки». Тем более, что Тимати сейчас — главный холостяк страны, а выделывать такие штуки на публику ему «видимо, негоже», пояснил рэпер.

На вопрос Дудя, кто заставил молодых музыкантов извиняться перед Тимати на камеру — они сами додумались или сам рэпер подсказал, Моргенштерн отвечать отказался.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские рэперы Моргенштерн и Элджей записали вторую за год совместную песню. Поклонники обвинили музыкантов в плагиате.