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Моргенштерн рассказал подробности скандала вокруг ролика с Тимати 

News.ru 17 минут назад
Моргенштерн раскрыл подробности скандала вокруг Тимати
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Алишер Моргенштерн и саунд-продюсер Слава Марлоу раскрыли подробности скандала вокруг совместного ролика с Тимати. Речь идёт о клипе El Problema, в который музыканты вставили непотребный звук испускания газов.
Исполнители уже публично извинились за «глупую шутку» перед Тимати, как они сами назвали произошедшее. Моргенштерн в интервью Юрию Дудю рассказал, что задумывался «трюк» ещё во время подготовительной работы над песней. Главной целью «вставки» было изменить звук до неузнаваемости и превратить его в ноту.
Однако, «весёлая» задумка обернулась публичными извинениями, а Моргенштерн заявил, что «не все до сих пор понимают шутки». Тем более, что Тимати сейчас — главный холостяк страны, а выделывать такие штуки на публику ему «видимо, негоже», пояснил рэпер.
На вопрос Дудя, кто заставил молодых музыкантов извиняться перед Тимати на камеру — они сами додумались или сам рэпер подсказал, Моргенштерн отвечать отказался.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские рэперы Моргенштерн и Элджей записали вторую за год совместную песню. Поклонники обвинили музыкантов в плагиате.
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Шоу-бизнес , Тимати
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