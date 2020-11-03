Квартира не нужна? Зачем молодой актер ходит к Светличной 

37-летний актер Иван Николаев , зачастивший в гости к 80-летней Светлане Светличной на фоне ее обещания лишить родственников наследства в виде квартиры в центре Москвы , заявил, что жилплощадь звезды советского кино его не интересует. В беседе с журналистом «Комсомольской правды» он подчеркнул, что ходит к артистке по старой дружбе.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Светличная в эфире программы «Звезды сошлись» заявила, что ее родственники хотят сжить ее со света. Актриса отметила, что в июле ее чуть не убили осветительным прибором два молодых человека, которых под видом журналистов к ней привела внучка Мария. В тот раз актриса отделалась ушибами. После «неудачного покушения» у себя в квартире пожилая артистка нашла семь шариков ртути, которая якобы пагубно влияла на ее состояние: у Светличной, по ее словам, были недомогание и рвота. Звезда советского кино пришла к выводу, что ее хотят убить ее родственники, поэтому актриса решила оставить их без наследства в виде московской квартиры. Она добавила, что намерена оставить недвижимость постороннему человеку.

На фоне этой новости журналисты «Комсомольской правды» отметили, что к Светличной, неравнодушной к молодым мужчинам, регулярно наведывается 37-летний актер Иван Николаев. Себя артист называет «младшим коллегой» и «другом» пожилой артистки. Он уверяет, что вместе со Светличной снимался в одном проекте около 10 лет назад, с тех пор у них завязались теплые отношения.

«Я не фаворит Светланы Светличной. Я не имею отношения к ее завещанию. Мне от нее ничего не надо. Я москвич, у меня прекрасная квартира в центре», — пояснил актер.

Он отметил, что дает Светличной необходимое ей внимание, а в ее застарелый конфликт с родственниками никогда не вмешивался и не собирается этого делать.