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Квартира не нужна? Зачем молодой актер ходит к Светличной 

Павел Тиунов 1 час назад
Квартира не нужна? Зачем молодой актер ходит к Светличной
Фото: РИА Новости
37-летний актер Иван Николаев, зачастивший в гости к 80-летней Светлане Светличной на фоне ее обещания лишить родственников наследства в виде квартиры в центре Москвы, заявил, что жилплощадь звезды советского кино его не интересует. В беседе с журналистом «Комсомольской правды» он подчеркнул, что ходит к артистке по старой дружбе.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Светличная в эфире программы «Звезды сошлись» заявила, что ее родственники хотят сжить ее со света. Актриса отметила, что в июле ее чуть не убили осветительным прибором два молодых человека, которых под видом журналистов к ней привела внучка Мария. В тот раз актриса отделалась ушибами. После «неудачного покушения» у себя в квартире пожилая артистка нашла семь шариков ртути, которая якобы пагубно влияла на ее состояние: у Светличной, по ее словам, были недомогание и рвота. Звезда советского кино пришла к выводу, что ее хотят убить ее родственники, поэтому актриса решила оставить их без наследства в виде московской квартиры. Она добавила, что намерена оставить недвижимость постороннему человеку.
На фоне этой новости журналисты «Комсомольской правды» отметили, что к Светличной, неравнодушной к молодым мужчинам, регулярно наведывается 37-летний актер Иван Николаев. Себя артист называет «младшим коллегой» и «другом» пожилой артистки. Он уверяет, что вместе со Светличной снимался в одном проекте около 10 лет назад, с тех пор у них завязались теплые отношения.

«Я не фаворит Светланы Светличной. Я не имею отношения к ее завещанию. Мне от нее ничего не надо. Я москвич, у меня прекрасная квартира в центре», — пояснил актер.

Он отметил, что дает Светличной необходимое ей внимание, а в ее застарелый конфликт с родственниками никогда не вмешивался и не собирается этого делать.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Иван Николаев , Комсомольская правда
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