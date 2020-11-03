«Цирк это»: Харламов высмеял «Давай поженимся!» 

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Комик Гарик Харламов в своем Instagram опубликовал видео с нарезкой из фрагментов «Давай поженимся!» и повторяющимся высказыванием одного из участников проекта.

«Рамблер» писал, что Харламов часто смеется над поведением героев «Давай поженимся!». На своей странице в Instagram он публикует смонтированные по-новому отрывки передачи. В эфире YouTube-шоу блогера Данилы Поперечного юморист признался, что начал высмеивать ведущую шоу Ларису Гузееву назло критикам.

В очередном видео, посвященном «Давай поженимся», резидент Comedy Club прошелся по сюрпризами, которыми по условиям программы женихи и невесты должны удивить друг друга.

При этом отрывки из программы он сопроводил повторяющимися словами одного из участников.

«Цирк это, конечно! Давно там не был, хоть здесь посмотрю», — заявил тот в эфире шоу.

На видео участники программы боксируют, изображают лошадь и отбирают у партнера шарики.

Ранее телеведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева жестко высказалась по поводу пародийных роликов Харламова, заявив, что тот ее «просто задолбал».