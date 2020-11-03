Легкоступову похоронят рядом с Началовой 

Певица Валентина Легкоступова будет похоронена рядом с коллегой Юлией Началовой. Об этом сообщают «Дни.ру» (https://dni.ru/showbiz/2020/11/3/463306.html). В марте 2019 года, как сообщал «Рамблер», Началова умерла в результате остановки сердца на фоне подагры, абсцесса, заражения крови и сахарного диабета. Она была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. Певица Валентина Легкоступова будет похоронена рядом с коллегой Юлией Началовой. Об этом сообщают «Дни.ру» (https://dni.ru/showbiz/2020/11/3/463306.html) В марте 2019 года, как сообщал «Рамблер», Началова умерла в результате остановки сердца на фоне подагры, абсцесса, заражения крови и сахарного диабета. Она была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. Певица Валентина Легкоступова будет похоронена рядом с коллегой Юлией Началовой. Об этом сообщают «Дни.ру» (https://dni.ru/showbiz/2020/11/3/463306.html).

В марте 2019 года, как сообщал «Рамблер», Началова умерла в результате остановки сердца на фоне подагры, абсцесса, заражения крови и сахарного диабета. Она была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.

7 августа 2020-го Легкоступова была доставлена в больницу после запоя и несколько дней спустя скончалась в результате закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга тяжелой степени. Ее тело было кремировано. Половина праха, как рассказывал адвокат дочери Легкоступовой Анэты Бриль Сергей Жорин , была развеяна над морем в соответствии с завещанием певицы, а вторая половина будет захоронена на Троекуровском кладбище. Пока это сделано не было.

Сегодня «Дни.ру» сообщили, что семья Легкоступовой, возможно, дожидается 30 декабря — в этот день ей исполнилось бы 55 лет. Также издание сообщило, что певица будет похоронена на новой части Троекуровского кладбища — лишь там в настоящее время выделяются участки под могилы. Именно там похоронена Началова.