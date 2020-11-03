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Легкоступову похоронят рядом с Началовой 

Артём Кульша 18 минут назад
Легкоступову похоронят рядом с Началовой
Фото: РИА Новости
Певица Валентина Легкоступова будет похоронена рядом с коллегой Юлией Началовой. Об этом сообщают «Дни.ру» (https://dni.ru/showbiz/2020/11/3/463306.html). В марте 2019 года, как сообщал «Рамблер», Началова умерла в результате остановки сердца на фоне подагры, абсцесса, заражения крови и сахарного диабета. Она была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. Певица Валентина Легкоступова будет похоронена рядом с коллегой Юлией Началовой. Об этом сообщают «Дни.ру» (https://dni.ru/showbiz/2020/11/3/463306.html) В марте 2019 года, как сообщал «Рамблер», Началова умерла в результате остановки сердца на фоне подагры, абсцесса, заражения крови и сахарного диабета. Она была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. Певица Валентина Легкоступова будет похоронена рядом с коллегой Юлией Началовой. Об этом сообщают «Дни.ру» (https://dni.ru/showbiz/2020/11/3/463306.html).
В марте 2019 года, как сообщал «Рамблер», Началова умерла в результате остановки сердца на фоне подагры, абсцесса, заражения крови и сахарного диабета. Она была похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.
7 августа 2020-го Легкоступова была доставлена в больницу после запоя и несколько дней спустя скончалась в результате закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга тяжелой степени. Ее тело было кремировано. Половина праха, как рассказывал адвокат дочери Легкоступовой Анэты Бриль Сергей Жорин, была развеяна над морем в соответствии с завещанием певицы, а вторая половина будет захоронена на Троекуровском кладбище. Пока это сделано не было.
Сегодня «Дни.ру» сообщили, что семья Легкоступовой, возможно, дожидается 30 декабря — в этот день ей исполнилось бы 55 лет. Также издание сообщило, что певица будет похоронена на новой части Троекуровского кладбища — лишь там в настоящее время выделяются участки под могилы. Именно там похоронена Началова.
Ранее Жорин заявил, что характер, количество и распространение повреждений по телу Легкоступовой свидетельствуют о том, что она была избита перед смертью. Он не исключил, что это мог сделать ее муж Юрий Фирсов.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Жорин , Юрий Фирсов , Валентина Легкоступова
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