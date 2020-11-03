В «помолвке» сына Орбакайте возник неожиданный поворот 

Подруга Дени Байсарова, студентка МГИМО по имени Мария, опубликовала в Instagram фото помолвочного кольца. СМИ решили, что Байсаров сделал предложение своей давней возлюбленной, совместные фото с которой часто появляются в Сети.

К примеру, в день 22-летия Байсарова Мария написала: «С днем рождения, мой Дени! Ты знаешь, как сильно я тебя люблю, ты — моя лучшая половина. Я невероятно счастлива, что ты есть в моей жизни. Будь самым-самым счастливым».

Сегодня выяснилось, что никакого романа между молодыми людьми не было, и девушка собралась замуж за другого.