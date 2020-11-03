В «помолвке» сына Орбакайте возник неожиданный поворот 

СМИ «женили» сына Кристины Орбакайте Дени Байсарова на давней подруге. Позже выяснилось, что девушка выходит замуж за другого.
Подруга Дени Байсарова, студентка МГИМО по имени Мария, опубликовала в Instagram фото помолвочного кольца. СМИ решили, что Байсаров сделал предложение своей давней возлюбленной, совместные фото с которой часто появляются в Сети.
К примеру, в день 22-летия Байсарова Мария написала: «С днем рождения, мой Дени! Ты знаешь, как сильно я тебя люблю, ты — моя лучшая половина. Я невероятно счастлива, что ты есть в моей жизни. Будь самым-самым счастливым».
Сегодня выяснилось, что никакого романа между молодыми людьми не было, и девушка собралась замуж за другого.
«Мы не вместе и никогда не были вместе. Мы просто очень близки и дружим с самого детства — так же, как и наши семьи. Все это время не было смысла обращать внимание, но сейчас, думаю, по ее фото видно и понятно, что у нее замечательный молодой человек, с которым она помолвлена. И я очень за них рад», — рассказал Дени изданию StarHit.
Как сообщал «Рамблер», Дени Байсаров — сын Кристины Орбакайте от чеченского бизнесмена Руслана Байсарова. Также у Орбакайте есть сын Никита, родившийся в браке с Владимиром Пресняковым, и дочь Клавдия от Михаила Земцова.