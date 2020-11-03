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В «помолвке» сына Орбакайте возник неожиданный поворот 

Вероника Полынина 44 минуты назад
В «помолвке» сына Орбакайте возник неожиданный поворот
Фото: Instagram
СМИ «женили» сына Кристины Орбакайте Дени Байсарова на давней подруге. Позже выяснилось, что девушка выходит замуж за другого.
Подруга Дени Байсарова, студентка МГИМО по имени Мария, опубликовала в Instagram фото помолвочного кольца. СМИ решили, что Байсаров сделал предложение своей давней возлюбленной, совместные фото с которой часто появляются в Сети.
К примеру, в день 22-летия Байсарова Мария написала: «С днем рождения, мой Дени! Ты знаешь, как сильно я тебя люблю, ты — моя лучшая половина. Я невероятно счастлива, что ты есть в моей жизни. Будь самым-самым счастливым».
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Сегодня выяснилось, что никакого романа между молодыми людьми не было, и девушка собралась замуж за другого.

«Мы не вместе и никогда не были вместе. Мы просто очень близки и дружим с самого детства — так же, как и наши семьи. Все это время не было смысла обращать внимание, но сейчас, думаю, по ее фото видно и понятно, что у нее замечательный молодой человек, с которым она помолвлена. И я очень за них рад», — рассказал Дени изданию StarHit.

Как сообщал «Рамблер», Дени Байсаров — сын Кристины Орбакайте от чеченского бизнесмена Руслана Байсарова. Также у Орбакайте есть сын Никита, родившийся в браке с Владимиром Пресняковым, и дочь Клавдия от Михаила Земцова.
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Шоу-бизнес , Кристина Орбакайте , Михаил Земцов , Владимир Пресняков , Дени Байсаров , Руслан Байсаров , МГИМО
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