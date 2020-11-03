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«Сама в шоке»: Асмус показала фото в свадебном платье 

Вероника Полынина 43 минуты назад
«Сама в шоке»: Асмус показала фото в свадебном платье
Фото: Instagram
Актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram фото в свадебном платье.

«Сама в шоке», — подписала снимок актриса.

На фото невеста Асмус стоит с букетом у ЗАГСа с букетом в руке.
Подписчики обратили внимание, что актриса выглядит слишком провинциально, и сделали вывод, что фотография сделана на съемках.

«Ну никто не поверит, что в жизни пойдёте в Загс в этом», «Отличный костюм на Хеллоуин», «Если это на съемках фильма, то поверю. Но в жизни Вы себе такого не позволите))), — написали комментаторы.

Часть подписчиков предположили, что таким образом Кристина празднует развод с Гариком Харламовым — официально суд развел пару 29 октября.
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Как сообщал „Рамблер“, 22 июня Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили в соцсетях о разводе, подчеркнув, что решение не спонтанное и на него не повлияли ни фильм „Текст“ (в котором актриса снялась в откровенной сцене), ни пандемия коронавируса, ни кто-то третий. Позже источник „Комсомольской правды“, знакомый с ситуацией, отметил, что на расставание звезд повлияли регулярные ссоры из-за ремонта в доме. При этом и Харламов, и Асмус, кажется, легко перенесли развод. Оба периодически подшучивают над точкой в отношениях.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус , Комсомольская правда
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