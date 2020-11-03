«Он сослал маму в загородный дом»

В 2010 году артист потерял любимую супругу Аллу Львовну, о которой он всегда говорил только с теплотой в голосе

После трагической гибели 32-летней Софии Конкиной звездную семью великого актера продолжают сотрясать скандалы. На этот раз его сын Ярослав сделал шокирующее заявление. По его словам, Владимир Конкин много лет изменял его матери со своим директором Еленой Переслени , хотя и отрицал подобные обвинения.

Якобы из-за связи со своей неизменной помощницей Конкин даже решил сослать неугодную супругу в загородный дом. В какой-то момент Алла Львовна, родившая супругу троих детей, практически уличила мужа в обмане и даже попросила покаяться перед образами за совершенный грех.

«Это была самая настоящая ссылка. Мама в то время ударилась в религию, искала в этом утешение. Однажды, когда мама практически застала отца с Переслени, то сразу потащила его к иконам и сказала каяться во грехе. Он послушно это сделал», — рассказал Ярослав Конкин в интервью для программы «Андрей Малахов. Прямой эфир»

А однажды, уверяет сын артиста, его мама решила подружиться с Переслени в надежде, что та вскоре надоест супругу. Но попытка держать разлучницу к себе поближе в итоге обернулась для Аллы Львовны крушением семьи.

«А в итоге Переслени ее выжила. Я с этой женщиной, которая так поступила с мамой, общаться не хочу», — резюмирует наследник Конкина.

Уже на протяжении 12 лет между артистом и его сыном нет близкого общения. По словам Ярослава, папа заявил, что ему не нужны дети и внуки. Что же касается Софии, то она тяжелее всех переживала смерть матери, скончавшейся от онкологического заболевания. Тогда, после развода с мужем, София осталась с маленькой дочерью на руках, но Переслени наотрез отказывалась пускать ее по месту прописки и даже не постеснялась обматерить наследницу своего шефа.