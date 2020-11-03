Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый кассовый фильм нулевых
Самый кассовый фильм нулевых Посмотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Ярмольник заявил о проблемах у КВН 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
Ярмольник заявил о проблемах у КВН
Фото: РИА Новости
Актер Леонид Ярмольник прокомментировал сообщения о том, что КВН закроют из-за коронавируса. Об этом сообщает "Говорит Москва".
По мнению актера, сообщения о проблемах у КВН из-за пандемии — это глупости. Он напомнил, что под угрозой не только КВН, повсеместно отменяются спектакли и съемки.

"Если у КВН есть какие-то проблемы, — я сейчас говорю как зритель — это то, что КВН стал немножко другим. Не таким, скажем, пронзительно ярким, искренним и напористо проблемным, нежели он был. Это я чувствую, когда смотрю программы", — сказал Ярмольник.

Он пояснил, что в любом телешоу есть то, о чем можно говорить, и то, о чем нельзя.

"Раньше у КВН было больше свободы, он был как бы законодателем хорошего юмора. Сегодня это не всегда так", — посетовал собеседник.

Актер привел в пример кавээнщиков, создавших популярные программы — Гарика Харламова, Семена Слепакова, и добавил, что таких людей в проекте сейчас стало меньше.

"Кто в этом виноват — не знаю. Я думаю, что виновато время и изменение каких-то возможностей, дозволенностей", — заключил Ярмольник.

Видео дня. Поезд с пассажирами повис на хвосте кита
Последние новости
Обвал начался: что будет с рублем после выборов в США Обвал начался: что будет с рублем после выборов в США Признак, имеющийся у 80 процентов больных COVID-19 Признак, имеющийся у 80 процентов больных COVID-19 В Гидрометцентре рассказали, какой будет зима В Гидрометцентре рассказали, какой будет зима
Комментарии
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Леонид Ярмольник , Семен Слепаков
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Оцепление улиц Парижа из-за нападавшего с мачете попало на видео
00:32
Оцепление улиц Парижа из-за нападавшего с мачете попало на видео
Происшествия В мире
Появилось видео с признанием в убийстве начальника отдела УГРО
01:27
Появилось видео с признанием в убийстве начальника отдела УГРО
Происшествия
Видео разгрома спецназа Азербайджана появилось в Сети
00:33
Видео разгрома спецназа Азербайджана появилось в Сети
В мире
Появилось видео с места крушения катера с туристами в Анталье
00:30
Появилось видео с места крушения катера с туристами в Анталье
Происшествия В мире
«Орал безбожно, вставать не мог, ему надевали памперсы»
«Орал безбожно, вставать не мог, ему надевали памперсы»
Происшествия
Опубликовано видео Анны Нетребко после теракта в Вене
00:42
Опубликовано видео Анны Нетребко после теракта в Вене
Происшествия В мире
Напавший на прохожего с молотком грабитель попал на видео
04:56
Напавший на прохожего с молотком грабитель попал на видео
Происшествия Криминал
Появилось видео задержания убийцы «колбасного короля» в Истре
00:24
Появилось видео задержания убийцы «колбасного короля» в Истре
Происшествия Криминал
Опубликовано видео полетов Ту-22М3 при низкой облачности
01:00
Опубликовано видео полетов Ту-22М3 при низкой облачности
Армия Войска
Опубликовано видео ДТП, в котором столкнулись 8 машин
00:41
Опубликовано видео ДТП, в котором столкнулись 8 машин
Происшествия