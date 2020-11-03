Ярмольник заявил о проблемах у КВН 

Актер Леонид Ярмольник прокомментировал сообщения о том, что КВН закроют из-за коронавируса. Об этом сообщает "Говорит Москва".
По мнению актера, сообщения о проблемах у КВН из-за пандемии — это глупости. Он напомнил, что под угрозой не только КВН, повсеместно отменяются спектакли и съемки.
"Если у КВН есть какие-то проблемы, — я сейчас говорю как зритель — это то, что КВН стал немножко другим. Не таким, скажем, пронзительно ярким, искренним и напористо проблемным, нежели он был. Это я чувствую, когда смотрю программы", — сказал Ярмольник.
Он пояснил, что в любом телешоу есть то, о чем можно говорить, и то, о чем нельзя.
"Раньше у КВН было больше свободы, он был как бы законодателем хорошего юмора. Сегодня это не всегда так", — посетовал собеседник.
Актер привел в пример кавээнщиков, создавших популярные программы — Гарика Харламова, Семена Слепакова, и добавил, что таких людей в проекте сейчас стало меньше.
"Кто в этом виноват — не знаю. Я думаю, что виновато время и изменение каких-то возможностей, дозволенностей", — заключил Ярмольник.