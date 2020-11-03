Ярмольник заявил о проблемах у КВН 

По мнению актера, сообщения о проблемах у КВН из-за пандемии — это глупости. Он напомнил, что под угрозой не только КВН, повсеместно отменяются спектакли и съемки.

"Если у КВН есть какие-то проблемы, — я сейчас говорю как зритель — это то, что КВН стал немножко другим. Не таким, скажем, пронзительно ярким, искренним и напористо проблемным, нежели он был. Это я чувствую, когда смотрю программы", — сказал Ярмольник.

Он пояснил, что в любом телешоу есть то, о чем можно говорить, и то, о чем нельзя.

"Раньше у КВН было больше свободы, он был как бы законодателем хорошего юмора. Сегодня это не всегда так", — посетовал собеседник.

Актер привел в пример кавээнщиков, создавших популярные программы — Гарика Харламова Семена Слепакова , и добавил, что таких людей в проекте сейчас стало меньше.