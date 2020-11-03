«Начинают наследство рвать»: Куклачев составил завещание

Известный клоун страны признался, что уже написал завещание. По словам артиста, он не хочет споров и скандалов в семье из-за дележки наследства. Именно поэтому Юрий Дмитриевич сам взял на себя роль справедливого судьи.

«Я смотрю, что в других семьях делается: дерутся, ссорятся, брат с сестрой ненавидят друг друга, начинают наследство рвать…», — отметил Куклачев.