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«Начинают наследство рвать»: Юрий Куклачев составил завещание 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
«Начинают наследство рвать»: Куклачев составил завещание
Фото: Instagram
Артист цирка и дрессировщик кошек Юрий Куклачевподелился своим «секретом на миллион». В эфире авторской программы Леры Кудрявцевой.
Известный клоун страны признался, что уже написал завещание. По словам артиста, он не хочет споров и скандалов в семье из-за дележки наследства. Именно поэтому Юрий Дмитриевич сам взял на себя роль справедливого судьи.

«Я смотрю, что в других семьях делается: дерутся, ссорятся, брат с сестрой ненавидят друг друга, начинают наследство рвать…», — отметил Куклачев.

У любителя домашних питомцев очень много кошек, но и внуков достаточно. Они все стараются быть финансово независимыми от знаменитого деда. Однако Юрий Дмитриевич решил обезопасить родных от лишних ссор. «Я впервые миллион долларов руками пощупал!» — рассказал артист о первых больших гонорарах. Юрий Никулин со своей семьей. Фото: Instagram.com/kuklachevcats Отметим, что «кошачий» бизнес принес семье Куклачевых немалое состояние. Сам маэстро не удивляется, что любимое дело решило все финансовые проблемы. Артист объясняет это тем, что он всегда вкладывал в каждого питомца частицу своей души. По мнению Куклачева, коты просто ответили ему взаимностью.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Юрий Никулин , Юрий Куклачев , Лера Кудрявцева
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