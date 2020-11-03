«Начинают наследство рвать»: Куклачев составил завещание

Артист цирка и дрессировщик кошек Юрий Куклачевподелился своим «секретом на миллион». В эфире авторской программы Леры Кудрявцевой.
Известный клоун страны признался, что уже написал завещание. По словам артиста, он не хочет споров и скандалов в семье из-за дележки наследства. Именно поэтому Юрий Дмитриевич сам взял на себя роль справедливого судьи.
«Я смотрю, что в других семьях делается: дерутся, ссорятся, брат с сестрой ненавидят друг друга, начинают наследство рвать…», — отметил Куклачев.
У любителя домашних питомцев очень много кошек, но и внуков достаточно. Они все стараются быть финансово независимыми от знаменитого деда. Однако Юрий Дмитриевич решил обезопасить родных от лишних ссор. «Я впервые миллион долларов руками пощупал!» — рассказал артист о первых больших гонорарах. Юрий Никулин со своей семьей. Фото: Instagram.com/kuklachevcats Отметим, что «кошачий» бизнес принес семье Куклачевых немалое состояние. Сам маэстро не удивляется, что любимое дело решило все финансовые проблемы. Артист объясняет это тем, что он всегда вкладывал в каждого питомца частицу своей души. По мнению Куклачева, коты просто ответили ему взаимностью.