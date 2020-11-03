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Гусман отреагировал на информацию о закрытии Высшей лиги КВН 

Lenta.ru и ещё 2 3 ноября 2020
Гусман прокомментировал закрытие Высшей лиги КВН
Фото: РИА Новости
Режиссер и телеведущий, постоянный член жюри игр КВН Юлий Гусман отреагировал на информацию о закрытии Высшей лиги из-за отсутствия прибыли. В комментарии радиостанции «Говорит Москва» он объяснил, что действия не связаны с отменой проекта.

«Конкретный пункт о закрытии управляющей компании на КВН не повлияет. Это просто оптимизация работы», — отметил Гусман.

По его словам, о ситуации с управляющей компанией ведется «долгий и непростой» разговор.
Ведущий заверил, что «Клуб веселых и находчивых» продолжит работу. Еще один член жюри, телеведущий и актер Леонид Ярмольник, сообщил «Говорит Москва», что информация о закрытии — глупость.
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Ранее сообщалось, что компанию «КВН-ВЛ», которая занимается организацией Высшей лиги КВН, планируют закрыть из-за отсутствия прибыли. По данным журналистов, рейтинги «Клуба веселых и находчивых» падали еще до пандемии коронавируса, а из-за нее ситуация привела к срыву телепоказов.
В пресс-службе «Клуба веселых и находчивых» сообщали, что ликвидация фирмы-организатора никак не повлияет на дальнейшую деятельность телепроекта. Действия они назвали «обычной процедурой ликвидации юридического лица».
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Леонид Ярмольник , Юлий Гусман , Радиостанция "Говорит Москва"
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