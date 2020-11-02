Солист «Руки вверх» рассказал о своих страхах 

Солист «Руки вверх» Сергей Жуков поделился с поклонниками новыми подробностями своей жизни. По его словам, на минувших выходных его семейство отмечало Хэллоуин, устроив костюмированную вечеринку.

— Все наши костюмы были совсем не страшные, а очень даже веселые. Но я подумал вот о чем. А чего же больше всего боятся люди: мистики, нечисти, уууужасов или…пауков? — спросил у своей аудитории в Instagram музыкант.

Далее он признался, что у него есть свои страхи. В частности, он боится прыгнуть с парашютом. Также исполнитель сыронизировал и рассказал, что еще боится манных комочков и человеческой глупости.

Фанаты Жукова поделились в комментариях своими страхами: «Сережа, я тоже боюсь прыгать с парашюта и боюсь этого короновируса, быстрей бы он закончился», «Боюсь высоты и гусей», «Я боюсь лягушек с детства», «Я пипец боюсь лягушек, высоты и шариков с гелием», «Человеческой тупости однозначно».