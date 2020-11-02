Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Солист «Руки вверх» рассказал о своих страхах 

Вечерняя Москва 1 час назад
Солист «Руки вверх» рассказал о своих страхах
Фото: youtube.com / Россия
Солист «Руки вверх» Сергей Жуков поделился с поклонниками новыми подробностями своей жизни. По его словам, на минувших выходных его семейство отмечало Хэллоуин, устроив костюмированную вечеринку.

— Все наши костюмы были совсем не страшные, а очень даже веселые. Но я подумал вот о чем. А чего же больше всего боятся люди: мистики, нечисти, уууужасов или…пауков? — спросил у своей аудитории в Instagram музыкант.

Далее он признался, что у него есть свои страхи. В частности, он боится прыгнуть с парашютом. Также исполнитель сыронизировал и рассказал, что еще боится манных комочков и человеческой глупости.
Фанаты Жукова поделились в комментариях своими страхами: «Сережа, я тоже боюсь прыгать с парашюта и боюсь этого короновируса, быстрей бы он закончился», «Боюсь высоты и гусей», «Я боюсь лягушек с детства», «Я пипец боюсь лягушек, высоты и шариков с гелием», «Человеческой тупости однозначно».
Видео дня. Фейковый советник губернатора 3 дня отчитывал матом подрядчиков
Вечерняя Москва: последние новости
Вдова Шона Коннери рассказала о последних днях легендарного актера Вдова Шона Коннери рассказала о последних днях легендарного актера Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись Борис Корчевников назвал причину потери своего слуха Борис Корчевников назвал причину потери своего слуха
Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Жуков
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Бурджанадзе нашла необычное применение маске и попала на видео
00:07
Бурджанадзе нашла необычное применение маске и попала на видео
Опубликовано видео последствий ДТП с грузовиком в Подмосковье
00:23
Опубликовано видео последствий ДТП с грузовиком в Подмосковье
Агрессивный кабан ворвался в кафе и попал на видео
00:33
Агрессивный кабан ворвался в кафе и попал на видео
Музыкант сыграл соло на метле в столичном метро и попал на видео
00:49
Музыкант сыграл соло на метле в столичном метро и попал на видео
Белорусские силовики устроили сафари на разгоне митинга и попали на видео
01:11
Белорусские силовики устроили сафари на разгоне митинга и попали на видео
Опубликовано видео крупного пожара в Москве
00:24
Опубликовано видео крупного пожара в Москве
Опубликовано видео уничтожения военного кортежа ВС Армении
02:53
Опубликовано видео уничтожения военного кортежа ВС Армении
Мужчина ринулся в Черное море при шторме и попал на видео
00:28
Мужчина ринулся в Черное море при шторме и попал на видео
Школьница растрогала Путина песней о России
01:03
Школьница растрогала Путина песней о России
Политика
Копавшиеся в мусоре российские курьеры попали на видео
00:28
Копавшиеся в мусоре российские курьеры попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение