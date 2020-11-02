Муромов похвастался внебрачными детьми в Думе 

Исполнитель хита «Яблоки на снегу» Михаил Муромов похвастался огромным количеством внебрачных детей по всему бывшему СССР.

«Внебрачных детей у меня действительно очень много. Возьмите карту Советского Союза, поставьте флажки на те города, в которых у меня были гастроли. Получается арифметическое число, по которому можно вычислить, сколько у меня детей», — заявил он «Собеседнику».

Музыкант признался, что уже подсчитывал, сколько у него внебрачных детей, но цифру назвать отказался, потому что она «нескромно прозвучит».

По словам Муромова, с этими детьми он не знаком и принимал участие в воспитании лишь четырех своих отпрысков.

«Хорошие люди выросли, занимают очень большие посты в Думе», — похвастался он.

Певец также заявил, что сейчас не общается ни с детьми, ни с внуками, поскольку не хочет лезть в их жизнь.

Муромов также не исключил, что в будущем у него еще могут появиться дети. По его словам, он не отказывается от общения с женщинами, и каждый месяц у него происходит «хороший хоровод».