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Муромов похвастался внебрачными детьми в Думе 

Вероника Полынина 38 минут назад
Муромов похвастался внебрачными детьми в Думе
Фото: РИА Новости
Исполнитель хита «Яблоки на снегу» Михаил Муромов похвастался огромным количеством внебрачных детей по всему бывшему СССР.

«Внебрачных детей у меня действительно очень много. Возьмите карту Советского Союза, поставьте флажки на те города, в которых у меня были гастроли. Получается арифметическое число, по которому можно вычислить, сколько у меня детей», — заявил он «Собеседнику».

Музыкант признался, что уже подсчитывал, сколько у него внебрачных детей, но цифру назвать отказался, потому что она «нескромно прозвучит».
По словам Муромова, с этими детьми он не знаком и принимал участие в воспитании лишь четырех своих отпрысков.

«Хорошие люди выросли, занимают очень большие посты в Думе», — похвастался он.

Певец также заявил, что сейчас не общается ни с детьми, ни с внуками, поскольку не хочет лезть в их жизнь.
Муромов также не исключил, что в будущем у него еще могут появиться дети. По его словам, он не отказывается от общения с женщинами, и каждый месяц у него происходит «хороший хоровод».
Ранее, как писал «Рамблер», пользователи соцсетей заметили необычайное внешнее сходство рэпера Моргенштерна и ведущего «Модного приговора» Александра Васильева. Пользователи предположили, что знаменитости могут являться родственниками, а некоторые даже заподозрили, что Моргенштерн — это внебрачный сын Васильева.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Михаил Муромов , Александр Васильев , Госдума
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