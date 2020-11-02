Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Асмус раскритиковали за обтягивающий костюм 

Вероника Полынина 11 минут назад
Асмус раскритиковали за обтягивающий костюм
Фото: Instagram
Поклонники поставили диагноз Кристине Асмус после публикации фото в кислотном комбинезоне.
Актриса поделилась фотографией в Instagram, на которой предстала в ярко-зеленом неоновом комбинезоне с аппликацией в виде огромной рептилии на животе и груди, а также широкополой фиолетовой шляпе. Образ был дополнен ярким макияжем с акцентом на глазах и на губах, крупными голубыми серьгами и босоножками на платформе с высоким каблуком.
Актриса поинтересовалась у подписчиков, нравится ли им ее образ.
В комментариях Асмус сравнили с галлюциногенным грибом, зеленой гусеницей, лягушкой, кузнечиком, Незнайкой, а один из поклонников увидел в ярком образе признаки психологической проблемы.

«Ну тут похоже всё очень тяжко;-) нехватка внимания, при таком обширном внимании, это просто психологическая проблема в чистом виде;-)» — написал пользователь с ником doktor_komarov.

Как сообщал «Рамблер», 29 октября Кристина Асмус официально развелась с мужем, комиком Гариком Харламовым. Брак знаменитостей продлился 7 лет, у пары растет 6-летняя дочь.
Видео дня. Фейковый советник губернатора 3 дня отчитывал матом подрядчиков
Комментарии
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Бурджанадзе нашла необычное применение маске и попала на видео
00:07
Бурджанадзе нашла необычное применение маске и попала на видео
Опубликовано видео последствий ДТП с грузовиком в Подмосковье
00:23
Опубликовано видео последствий ДТП с грузовиком в Подмосковье
Агрессивный кабан ворвался в кафе и попал на видео
00:33
Агрессивный кабан ворвался в кафе и попал на видео
Музыкант сыграл соло на метле в столичном метро и попал на видео
00:49
Музыкант сыграл соло на метле в столичном метро и попал на видео
Белорусские силовики устроили сафари на разгоне митинга и попали на видео
01:11
Белорусские силовики устроили сафари на разгоне митинга и попали на видео
Опубликовано видео крупного пожара в Москве
00:24
Опубликовано видео крупного пожара в Москве
Опубликовано видео уничтожения военного кортежа ВС Армении
02:53
Опубликовано видео уничтожения военного кортежа ВС Армении
Мужчина ринулся в Черное море при шторме и попал на видео
00:28
Мужчина ринулся в Черное море при шторме и попал на видео
Школьница растрогала Путина песней о России
01:03
Школьница растрогала Путина песней о России
Политика
Копавшиеся в мусоре российские курьеры попали на видео
00:28
Копавшиеся в мусоре российские курьеры попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение