Асмус раскритиковали за обтягивающий костюм 

Поклонники поставили диагноз Кристине Асмус после публикации фото в кислотном комбинезоне.

Актриса поделилась фотографией в Instagram, на которой предстала в ярко-зеленом неоновом комбинезоне с аппликацией в виде огромной рептилии на животе и груди, а также широкополой фиолетовой шляпе. Образ был дополнен ярким макияжем с акцентом на глазах и на губах, крупными голубыми серьгами и босоножками на платформе с высоким каблуком.

Актриса поинтересовалась у подписчиков, нравится ли им ее образ.

В комментариях Асмус сравнили с галлюциногенным грибом, зеленой гусеницей, лягушкой, кузнечиком, Незнайкой, а один из поклонников увидел в ярком образе признаки психологической проблемы.

«Ну тут похоже всё очень тяжко;-) нехватка внимания, при таком обширном внимании, это просто психологическая проблема в чистом виде;-)» — написал пользователь с ником doktor_komarov.