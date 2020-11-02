Асмус раскритиковали за облегающий комбинезон

Пользователи Сети жёстко раскритиковали актрису Кристину Асмус за облегающий кислотный костюм, который знаменитость надела на съёмки шоу «Золото Геленджика».

В своём Instagram Асмус выложила фото в комбинезоне неонового зелёного цвета с изображением рептилии и фиолетовой шляпе с широкими полями.

Подписчики не сумели оценить новый образ актрисы и своеобразно высказались на эту тему в комментариях. Кто-то даже отметил, что «тут, похоже, всё очень тяжко, нехватка внимания при таком обширном внимании — это просто психологическая проблема в чистом виде».

По словам юриста, инициатором расставания была Асмус, а не её супруг, который на самом деле до последнего пытался сохранить брак.