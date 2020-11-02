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Иван Ургант похвастался женой в образе блондинки 

Экспресс газета 52 минуты назад
Иван Ургант похвастался женой в образе блондинки
Фото: ТАСС
Несмотря на публичность и бешеную популярность, один из самых известных российских телеведущих редко делится подробностями личной жизни.
"Мой дом — моя крепость!" — по всей видимости, именно по такому принципу живет известный ведущий Иван Ургант. На экране обаятельный комик всегда готов пошутить, однако к своей семье у лица программы «Вечерний Ургант» особенное — трепетное отношение.
Супруга шоумена Наталья Кикнадзе не только редко выходит в свет со своим популярным возлюбленным, но и даже практически не появляется на страницах его микроблога. Однако сегодня поклонника комика внезапно улыбнулась удача. Ургант поделился несколькими снимками на просторах Instagram, на одном из которых неожиданно оказалась запечатлена и его жена.
К удивлению подписчиков ведущего, Наталья сменила имидж, представ образе блондинки. Остается загадкой, насколько кардинально 42-летняя многодетная мама отнеслась к новому цвету волос, ведь фото оказалось сделано при ярком дневном освещении во время отдыха на побережье Финского залива…
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Шоу-бизнес , Иван Ургант , Наталья Кикнадзе
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