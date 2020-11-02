Иван Ургант похвастался женой в образе блондинки 

Все новости на карте

Несмотря на публичность и бешеную популярность, один из самых известных российских телеведущих редко делится подробностями личной жизни.

"Мой дом — моя крепость!" — по всей видимости, именно по такому принципу живет известный ведущий Иван Ургант . На экране обаятельный комик всегда готов пошутить, однако к своей семье у лица программы «Вечерний Ургант» особенное — трепетное отношение.

Супруга шоумена Наталья Кикнадзе не только редко выходит в свет со своим популярным возлюбленным, но и даже практически не появляется на страницах его микроблога. Однако сегодня поклонника комика внезапно улыбнулась удача. Ургант поделился несколькими снимками на просторах Instagram, на одном из которых неожиданно оказалась запечатлена и его жена.

К удивлению подписчиков ведущего, Наталья сменила имидж, представ образе блондинки. Остается загадкой, насколько кардинально 42-летняя многодетная мама отнеслась к новому цвету волос, ведь фото оказалось сделано при ярком дневном освещении во время отдыха на побережье Финского залива…