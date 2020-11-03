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Сын Ирины Цывиной ответил на обвинения в убийстве матери 

News.ru и ещё 1 27 минут назад
Сын Цывиной назвал виновных в смерти матери
Фото: globallookpress.com
Сын Ирины Цывиной — вдовы Евгения Евстигнеева не признал себя виновным в гибели матери и обвинил всё её окружение в смерти актрисы. Евгений Благонравов назвал ложью и подделкой все переписки и свидетельства, которые хотя бы косвенно указывают на то, что он довёл мать и, возможно, не только морально до гибели.
Ирина Цывина погибла в прошлом году. Её нашли в луже крови в собственной квартире с большой ссадиной на лбу. Первым тело матери обнаружил ей сын Евгений, живший с ней в одном доме, который сразу сообщил, что она умерла. Это вызвало первые сомнения в близком окружении артистки. Так, актриса Татьяна Васильева недоумевала, как с ходу молодой человек мог определить смерть женщины.
Дальнейшие несостыковки, а также жалобы Ирины Цывиной при жизни на проблемы с сыном заставили её окружение усомниться, что Евгений не имеет к её гибели отношения. Однако, Евгений назвал ложью и представленную в эфире «Пусть говорят» на Первом канале последним бойфрендом матери Денисом Сердюковым переписку о том, как сын доканывает её приёмом кокаина, и рассказ актёра Владимира Долинского о том, как будучи подростком Женя украл деньги у подруги Цывиной Татьяны Васильевой. В том, что актриса в последние годы спилась, сын обвинил её продюсера, которая «провоцировала» зависимого человека выпивкой.
Сын актрисы не желал никого слушать, включая свою родную сестру Зиновию и её отца, которого по праву считает своим, Джорджа Пусепа. Сейчас сестра пытается разделить наследство с братом, который не собирается расставаться с родительским имуществом. Из-за того, что гибель матери покрыта мраком, Зиновия подала заявление в прокуратуру на родного брата.
В студии молодой человек вёл себя откровенно по-хамски, обвинил сестру и её отца в том, что те даже не приехали на похороны Цывиной и не дали денег на погребение, поэтому ему всё якобы пришлось оплачивать самому.

Я и твои похороны оплачу, — кричал Евгений в адрес бывшего мужа матери, который пытался с ним договориться о дележе наследства.

За кадром Евгений Благонравов задушевно рассказывал, как хорошо он жил вместе с мамой, как они поддерживали друг друга, и как сейчас он оплачивает те самые загородный дом и две квартиры в Москве, одна из которых находится в ипотеке. Сестре, которую отец 20 лет назад выкрал из дома и увёз в Черногорию, сын Цывиной вроде как готов отдать одну из квартир и часть другой, но и это называет своей «доброй волей», так как уверяет, что мать собиралась всё оставить ему.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Ирину Цывину, вдову Евгения Евстигнеева, убили сын и его приятель, которые на момент смерти актрисы находились в квартире. Такую версию случившегося год назад несчастья выдвинул продюсер Марк Рудинштейн.
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Шоу-бизнес , Владимир Долинский , Марк Рудинштейн , Денис Сердюков , Евгений Евстигнеев , Татьяна Васильева , Евгений Благонравов , Генпрокуратура РФ , Москва , Черногория
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