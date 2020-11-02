В Black Star объяснили блокировку счетов лейбла 

Лейбл Black Star оказался на грани банкротства, решила общественность, узнав о том, что счета компании заблокировала Финансовая налоговая служба. Утверждалось, что лейбл не платит налоги, так что им перекрыли доступ ко всем средствам, находящимся в четырех российских банках — «Альфа-Банке», «Банке24», «Раффайзене» и «Сбербанке».
Однако представители Black Star утверждают, что поводов для беспокойства за судьбу компании нет, потому что всего лишь произошла техническая ошибка. По словам финансового директора лейбла Дмитрия, они в настоящее время пытаются решить возникшую проблему и уже к концу дня ожидают вернуть себе доступ к деньгам.
«У них техническая ошибка в системе, но мы считаем, что это раздолбайство. Они заблокировали нам то, что мы оплатили в сентябре месяце. Все отзовут в течение дня. У нас нет просроченных налогов, мы платим своевременно, не переживайте», — цитирует представителя Black Star портал Super.
Однако со стороны дела в компании не выглядят столь безоблачными. Только в прошлом году лейбл потерял несколько ведущих артистов, в том числе Егора Крида, отправившегося в свободное плавание. А в этом году Black Star постиг новый удар — его покинул основатель лэбла Тимур Юнусов, он же Тимати. Говорили, что рэпер оставил компанию в плачевном состоянии, забрав с собой все свои успешные бизнес-проекты, созданные на базе лейбла. Ушел же артист якобы из-за конфликта с партнером Павлом Курьяновым, которому категорически не нравилось сотрудничество коллеги с властью.