В Black Star объяснили блокировку счетов лейбла 

«У них техническая ошибка в системе, но мы считаем, что это раздолбайство. Они заблокировали нам то, что мы оплатили в сентябре месяце. Все отзовут в течение дня. У нас нет просроченных налогов, мы платим своевременно, не переживайте», — цитирует представителя Black Star портал Super.