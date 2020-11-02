"Якубовича держали взаперти несколько суток"

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По словам Додолева, похищение было совершено в 1994 году незадолго до карьерного взлета Влада Листьева , автора «Поля чудес» и одного из основателей телекомпании ВИD.

«Его [Якубовича - прим.ред.] фактически похитили по заказу трех членов совета директоров «ВиДа». Готовилось превентивное изгнание Листьева из компании (поскольку было ясно, что вскоре он сам бросит партнеров, покинув «ВиД»)», - заявил Додолев.

Он утверждает, что похищенного Якубовича заставляли подписать бумаги об уходе от Листьев, для которого «Поле чудес» было «главным финансовым и рейтинговым козырем», а также «донором менее удачных проектов».

«Леонида Аркадьевича держали взаперти несколько суток. Но надо ему отдать должное - он проявил мужество, не дрогнул и ничего не подписал», - заключил Додолев.

Капитал-шоу «Поле чудес» впервые было показано по телевидению 25 октября 1990 года. Его первым ведущим стал сам Листьев. В середине 1991 года он решил уйти из программы, чтобы работать над новым проектом, и предложил сценаристу и ведущему аукционов Леониду Якубовичу вести передачу. Якубович провел свой первый эфир 22 ноября 1991 года.