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"Якубовича держали взаперти несколько суток"

Мария Иванова
1 час назад
Бывший ведущий «Взгляда» Евгений Додолев рассказал, что однажды телеведущего Леонида Якубовича похитили бандиты и несколько дней продержали взаперти. Об этом сообщает «Экспресс-газета».
"Якубовича держали взаперти несколько суток"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Додолева, похищение было совершено в 1994 году незадолго до карьерного взлета Влада Листьева, автора «Поля чудес» и одного из основателей телекомпании ВИD.
«Его [Якубовича - прим.ред.] фактически похитили по заказу трех членов совета директоров «ВиДа». Готовилось превентивное изгнание Листьева из компании (поскольку было ясно, что вскоре он сам бросит партнеров, покинув «ВиД»)», - заявил Додолев.
Он утверждает, что похищенного Якубовича заставляли подписать бумаги об уходе от Листьев, для которого «Поле чудес» было «главным финансовым и рейтинговым козырем», а также «донором менее удачных проектов».
«Леонида Аркадьевича держали взаперти несколько суток. Но надо ему отдать должное - он проявил мужество, не дрогнул и ничего не подписал», - заключил Додолев.
Капитал-шоу «Поле чудес» впервые было показано по телевидению 25 октября 1990 года. Его первым ведущим стал сам Листьев. В середине 1991 года он решил уйти из программы, чтобы работать над новым проектом, и предложил сценаристу и ведущему аукционов Леониду Якубовичу вести передачу. Якубович провел свой первый эфир 22 ноября 1991 года.
Осенью 2020-го Якубович заявил, что может покинуть «Поле чудес», так как «незаменимых нет», но на судьбе телеигры это не скажется
Шоу-бизнес,Влад Листьев,Евгений Додолев,Леонид Якубович,Деловая газета "Взгляд",
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