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Елене Подкаминской запретили общаться с поклонниками 

New Magazine 1 час назад
Подкаминской запретили общаться с поклонниками
Фото: New Magazine
Актриса сообщила, что почти свыклась с жизнью в «новой реальности». Оказывается, в столичных театрах сейчас запрещено зрителям выходить на сцену и лично дарить цветы любимым актерам.
«Но мы не сдаемся: бесконтактный инстаграм и в этом обмене нам в помощь. Мне все передали после спектакля! Все послания прочла. Благодарю всех и каждого», написала Елена на своей страничке.
Театр Вахтангова, как и многие другие чуть больше месяца работает в ковидных условиях. Ограничения предполагают шахматную рассадку зрителей в зале, обязательные маски и перчатки. Зрители старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями не могут покупать билеты. Фото: социальные сети
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Шоу-бизнес , Елена Подкаминская
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