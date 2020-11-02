Подкаминской запретили общаться с поклонниками

Актриса сообщила, что почти свыклась с жизнью в «новой реальности». Оказывается, в столичных театрах сейчас запрещено зрителям выходить на сцену и лично дарить цветы любимым актерам.

«Но мы не сдаемся: бесконтактный инстаграм и в этом обмене нам в помощь. Мне все передали после спектакля! Все послания прочла. Благодарю всех и каждого», написала Елена на своей страничке.

Театр Вахтангова, как и многие другие чуть больше месяца работает в ковидных условиях. Ограничения предполагают шахматную рассадку зрителей в зале, обязательные маски и перчатки. Зрители старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями не могут покупать билеты. Фото: социальные сети