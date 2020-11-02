«Это безобразная ложь»: Фадеев о скандале на шоу «Голос» 

Максим Фадеев вступился за Александру Будникову, которую пользователи Сети обвинили в нечестном прохождении слепых прослушиваний на шоу «Голос». Композитор на своей странице в Instagram подчеркнул, что девушка заслужила носить звание «музыкант», поскольку «прекрасно пела».

«Я поддерживаю девочку и категорически считаю, что это несправедливая безобразная ложь на этого ребенка. Она прекрасно пела», — заявил Максим Фадеев.

Композитор подчеркнул, что специально посмотрел видеозапись выступления Будниковой и был им поражен. По его словам, девушка блестяще и филигранно владеет голосом. Фадеев отметил, что у нее тонкий музыкальный вкус.

«Я бы точно также повернулся на месте каждого сидящего из этих судей», — подытожил он.

При этом Фадеев заявил, что он «профессор музыки» и «кое-что в этом понимает», а его мнение можно считать объективным, учитывая его непростые отношения с руководством Первого канала.