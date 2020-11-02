«Это безобразная ложь»: Фадеев о скандале на шоу «Голос» 

Максим Фадеев вступился за Александру Будникову, которую пользователи Сети обвинили в нечестном прохождении слепых прослушиваний на шоу «Голос». Композитор на своей странице в Instagram подчеркнул, что девушка заслужила носить звание «музыкант», поскольку «прекрасно пела».
Как сообщал «Рамблер», скандал разразился в конце октября. Поводом для критики судей и продюсеров шоу стало выступление дочери ведущего Первого канала Романа Будникова Александры. К 18-летней девушке во время слепых прослушиваний члены жюри повернулись на первых же секундах исполнения. При этом, по мнению поклонников шоу, она не продемонстрировала экстраординарных вокальных способностей. Ситуация прокомментировали политик Максим Сурайкин, актер Станислав Садальский и музыкальный критик Сергей Соседов. Они сошлись во мнении, что «миром правят связи» и шоу следует закрыть. Впоследствии сотрудники Первого канала заявили о подготовке исков в отношении каждого из трех вышеуказанных людей. Телевизионщики подчеркнули, что дорожат репутацией шоу и намерены защищать проект от лжи и несправедливых обвинений.
«Я поддерживаю девочку и категорически считаю, что это несправедливая безобразная ложь на этого ребенка. Она прекрасно пела», — заявил Максим Фадеев.
Композитор подчеркнул, что специально посмотрел видеозапись выступления Будниковой и был им поражен. По его словам, девушка блестяще и филигранно владеет голосом. Фадеев отметил, что у нее тонкий музыкальный вкус.
«Я бы точно также повернулся на месте каждого сидящего из этих судей», — подытожил он.
При этом Фадеев заявил, что он «профессор музыки» и «кое-что в этом понимает», а его мнение можно считать объективным, учитывая его непростые отношения с руководством Первого канала.