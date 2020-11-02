Джонни Депп проиграл суд против The Sun

57-летний актер Джонни Депп проиграл суд по делу о клевете.

Иск против The Sun артист подал, когда в одной из публикаций его назвали «избивающим жену», напоминает Daily Mail . Его бывшая супруга Эмбер Херд заявляла о 14 случаях, когда Депп якобы нападал на нее, и несколько раз появлялась в суде как свидетельница защиты. Для Херд этот суд Деппа явно стал делом чести, и теперь она может ликовать — если Деппа и не признали домашним тираном официально, то по крайней мере таблоидам разрешили так его называть.

Среди свидетельниц обвинения были бывшие избранницы Деппа Ванесса Паради Вайнона Райдер , которых он, по их словам, никогда пальцем не тронул — однако их слова не убедили суд.

Ранее стало известно, что команда адвокатов Эмбер Херд очень нервничает из-за того, что в случае проигрыша Депп снова подаст в суд, на этот раз в Штатах — и может выиграть его.

Эмбер Херд и Джонни Депп начали встречаться в 2011 году. В 2015 они поженились, но а 2016 Херд подала на развод, который был официально оформлен в январе 2017 года. Актриса не раз заявляла, что Джонни Депп нападал на нее, однако аналогичные обвинения с доказательствами в виде аудиозаписей и свидетельств знакомых выдвигал и он.