Звезда сериала «Чики» призналась в любви к алкоголю

Актриса Варвара Шмыкова, известная по сериалу «Чики», дала большое интервью Ксении Собчак в ее шоу на YouTube. Она рассказала, что после релиза картины получила массу предложений по работе, в этой связи стала испытывать недостаток свободного времени.
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Шмыкова призналась, что последнее время решила ограничить употребление алкоголя, так как почувствовала, что стала выпивать слишком часто.
«Я хожу к психотерапевту. Все в порядке. Последний раз мы говорили про то, что я очень люблю выпить. И мы решили, что пока не надо продолжать веселиться», — сообщила артистка.
Она добавила, что со специалистом она также обсуждала проблему хейта в ее адрес. По словам Варвары, она постоянно подвергается жестокой критике из-за необычной внешности.