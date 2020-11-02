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Варвара Шмыкова из сериала «Чики» рассказала, что любит выпить

runews24.ru
2 часа назад
Актриса Варвара Шмыкова, известная по сериалу «Чики», дала большое интервью Ксении Собчак в ее шоу на YouTube. Она рассказала, что после релиза картины получила массу предложений по работе, в этой связи стала испытывать недостаток свободного времени.
Звезда сериала «Чики» призналась в любви к алкоголю
Фото: runews24.rurunews24.ru
Шмыкова призналась, что последнее время решила ограничить употребление алкоголя, так как почувствовала, что стала выпивать слишком часто.
«Я хожу к психотерапевту. Все в порядке. Последний раз мы говорили про то, что я очень люблю выпить. И мы решили, что пока не надо продолжать веселиться», — сообщила артистка.
Она добавила, что со специалистом она также обсуждала проблему хейта в ее адрес. По словам Варвары, она постоянно подвергается жестокой критике из-за необычной внешности.
Шоу-бизнес,Варвара Шмыкова,Ксения Собчак,
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