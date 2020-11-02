Звезда сериала «Чики» призналась в любви к алкоголю

Шмыкова призналась, что последнее время решила ограничить употребление алкоголя, так как почувствовала, что стала выпивать слишком часто.

Она добавила, что со специалистом она также обсуждала проблему хейта в ее адрес. По словам Варвары, она постоянно подвергается жестокой критике из-за необычной внешности.