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Для обвиняемых в подготовке теракта против Киркорова требуют до 20 лет тюрьмы 

Газета.Ru и ещё 2 2 часа назад
На концерте Киркорова готовили теракт
Фото: РИА Новости
Прокурор попросил суд назначить фигурантам дела об организации теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году от 11 до 20 лет лишения свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Для обвиняемого Казуева попросили наказания в виде 20 лет в колонии строгого режима, для Ибрагимова — 18 лет, для Магомедова — 11 лет, для Халдузова — 19 лет.
Обвиняемые были задержаны на концерте Киркорова в Махачкале в октябре 2017 года, у них обнаружили взрывное усройство.
30 октября стало известно о завершении судебного следствия по уголовному делу о террористическом акте, незаконном изготовлении и обороте оружия, 2 ноября в суде начались прения сторон. Киркоров не был признан потерпевшим по делу о подготовке теракта.
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Шоу-бизнес , Происшествия , Филипп Киркоров , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Махачкала , Республика Дагестан
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