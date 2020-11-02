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Рэпер Трэвис Скотт удалил Instagram из-за травли 

Lenta.ru 1 час назад
Рэпер Трэвис Скотт удалил Instagram из-за травли
Фото: globallookpress.com
Рэпер Трэвис Скотт (настоящее имя Жак Берман Уэбстер II) удалил свой Instagram-аккаунт из-за травли подписчиков. Об этом пишет Daily Mail.
В преддверии Хэллоуина Скотт нарядился в необычный костюм Бэтмена коричневого цвета. Рэпер выложил фотографию, на которой он стоит рядом с двумя своими автомобилями похожего цвета.
Образ героя из вселенной DC расстроил фанатов. В Instagram-аккаунте рэпера началась травля.
Подписчики сравнивали шоколадно-коричневый костюм Бэтмена, в который облачился Скотт, с тараканом. При этом некоторые отметили, что образ рэпера тщательно продуман и хорошо исполнен.
Трэвис Скотт никак не прокомментировал удаление своего Instagram-аккаунта. Другие социальные сети рэпер не деактивировал.
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Шоу-бизнес , Трэвис Скотт
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