Отметившие Хэллоуин российские звезды попали на видео 

Российские знаменитости отметили Хэллоуин, костюмированные фото и видео они разместили на своих страницах в социальных сетях. Так, певица Валерия перевоплотилась в Малефисенту, а Ксения Собчак примерила на себя образ зомби. Ролик телеведущая и экс-кандидат в президенты опубликовала в Instagram.
«А кто -нибудь помнит великие вечеринки на Хэллоуин Сережи Гулливера в Доме Архитектора?» — поинтересовалась у своих подписчиков Собчак.
А актриса Наталья Бочкарева представила свою версию знаменитой семейки Аддамс.