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Отметившие Хэллоуин российские звезды попали на видео 

Алевтина Жаркова 26 минут назад
Российские знаменитости отметили Хэллоуин, костюмированные фото и видео они разместили на своих страницах в социальных сетях. Так, певица Валерия перевоплотилась в Малефисенту, а Ксения Собчак примерила на себя образ зомби. Ролик телеведущая и экс-кандидат в президенты опубликовала в Instagram.

«А кто -нибудь помнит великие вечеринки на Хэллоуин Сережи Гулливера в Доме Архитектора?» — поинтересовалась у своих подписчиков Собчак.

А актриса Наталья Бочкарева представила свою версию знаменитой семейки Аддамс.
Шоу-бизнес , Видео , Наталья Бочкарева , Ксения Собчак , Валерия
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