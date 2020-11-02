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Вдова Шона Коннери рассказала о деменции и тяжелых последних днях актера

Lenta.ru
33 минуты назад
Британский актер Шон Коннери перед смертью страдал деменцией, заявила его вдова Мишелин. Ее слова передает Daily Mail.
Вдова Шона Коннери рассказала о деменции актера
Фото: ReutersReuters
«У него была деменция, которая сильно его подкосила. Его последнее желание, уйти без шума, исполнилось», — заявила Мишелин.
Вдова артиста подчеркнула, что последние дни своей жизни Коннери потерял способность общаться с близкими: «Ему житья не было, он не мог свободно изъясняться. По крайней мере, он умер во сне, и для него это был мирный уход».
О смерти Коннери сообщалось 31 октября. Прежде уже было известно о серьезных проблемах 90-летнего актера со здоровьем, в том числе с сердцем. Также он боролся с раком. Коннери наиболее известен по роли агента 007 Джеймса Бонда, он снялся в семи фильмах шпионской франшизы.
Шоу-бизнес,В мире,Шон Коннери,Джеймс Бонд,
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