Экс-директор Ротару поведала о тюремном опыте

Бывший концертный директор украинской певицы Софии Ротару Ольга Коняхина намерена «заново начинать жить» после освобождения из тюрьмы. Она была осуждена на шесть лет за мошенничество, но провела в колонии только половину срока, выйдя оттуда за примерное поведение.

По словам женщины, она ждала, что после освобождения начнётся насыщенная жизнь и появится новая работа, но этого не произошло. Более того, её оставил любимый мужчина.

Я не стала ни на кого обижаться после той истории. Мне сейчас никто ничего не должен, — заявила Коняхина в эфире «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ.

При этом она подчеркнула, что не собирается общаться с Ротару. Хотя даже в колонии, отметила женщина, у неё порой интересовались, присылает ли ей посылки именитая исполнительница. Однако в тюрьме, как и на воле, подчеркнула Коняхина, «предают сильно», поэтому у неё там появилась лишь одна подруга.

С Ротару же больше нет ни обыденных, ни деловых отношений.

Я не хочу к ней приближаться, — сказала экс-директор певицы.

Коняхина была осуждена после того, как между звездой эстрады и организаторами концертов возникли финансовые недопонимания. Следователи выяснили, что женщина «не донесла» около семи миллионов рублей.