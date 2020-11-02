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«Не хочу к ней приближаться»: экс-директор Ротару поведала о тюремном опыте 

News.ru 54 минуты назад
Экс-директор Ротару поведала о тюремном опыте
Фото: РИА Новости
Бывший концертный директор украинской певицы Софии Ротару Ольга Коняхина намерена «заново начинать жить» после освобождения из тюрьмы. Она была осуждена на шесть лет за мошенничество, но провела в колонии только половину срока, выйдя оттуда за примерное поведение.
По словам женщины, она ждала, что после освобождения начнётся насыщенная жизнь и появится новая работа, но этого не произошло. Более того, её оставил любимый мужчина.

Я не стала ни на кого обижаться после той истории. Мне сейчас никто ничего не должен, — заявила Коняхина в эфире «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ.

При этом она подчеркнула, что не собирается общаться с Ротару. Хотя даже в колонии, отметила женщина, у неё порой интересовались, присылает ли ей посылки именитая исполнительница. Однако в тюрьме, как и на воле, подчеркнула Коняхина, «предают сильно», поэтому у неё там появилась лишь одна подруга.
С Ротару же больше нет ни обыденных, ни деловых отношений.

Я не хочу к ней приближаться, — сказала экс-директор певицы.

Коняхина была осуждена после того, как между звездой эстрады и организаторами концертов возникли финансовые недопонимания. Следователи выяснили, что женщина «не донесла» около семи миллионов рублей.
Ранее, как писал NEWS.ru, адвокат Сергей Жорин, которого часто нанимают звёзды, назвал Коняхину хорошим примером перевоспитания в тюрьме. По его словам, он был поражён тем, как та «похудела, постройнела, помолодела».
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Шоу-бизнес , Сергей Жорин , София Ротару , НТВ
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