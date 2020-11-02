Стали известны подробности состояния Губина 

В октябре, как сообщал «Рамблер», подруга Губина Юлия рассказала средствам массовой информации, что тот перестал выходить из дома, читать сообщения и отвечать на звонки и не открывает дверь. Она заявила, что с певцом нечто происходит, но его друзья не понимают что.

«Наверное, будем поднимать шумиху», — добавила женщина.

Позже продюсер Губина Тарас Ващишин подтвердил слова Юлии, а объяснил поведение певца тем, что тот устал от внимания, не хочет ни с кем общаться, хочет отдохнуть, спасать его не надо, а надо дать ему возможность побыть в тишине. Вчера Борисова также сообщила, что давно не может связаться с Губиным и не знает, где он находится. Она назвала его по натуре замкнутым человеком.

«Сейчас он как отшельник — ни с кем не хочет говорить. У него тяжелое эмоциональное состояние», — добавила телеведущая.

Также она назвала Губина невероятно талантливым человеком и высказала мнение, что его очень не хватает российскому шоу-бизнесу. Недавно Ващишин упоминал, что Губин не передумал записывать новый альбом после возникновения желания побыть одному.

Летом 2018 года продюсер рассказал, что убедил Губина записать первую за 10 лет песню, а весной 2019-го — что тот так этого и не сделал. Он объяснил это тем, что творчество стало мало интересовать Губина после его отъезда в Таиланд за несколько месяцев до этого. В июне 2018-го Ващишин заявил, что Губин страдает от депрессии, редко покидает квартиру и пугает близких тем, что «такими темпами может и руки на себя наложить».