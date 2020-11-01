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Карпович экстремально похудела из-за проблем с Прилучным 

Клео.Ру и ещё 1 1 ноября 2020
Карпович экстремально похудела из-за проблем с Прилучным
Фото: Instagram
Друзья обеспокоены резким похудением 34-летней актрисы Мирославы Карпович. Они утверждают, что девушка изменилась до неузнаваемости из-за проблем в отношениях с Павлом Прилучным.
Роман Мирославы Карпович и Павла Прилучного привел к неожиданным и неприятным последствиям. Друзья «папиной дочки» уверяют, что девушка не уживается вместе со скандалистом-Прилучным. Пользователи также бьют тревогу, ведь Мирослава изменилась до неузнаваемости и резко похудела. Они связывают это с проблемами в отношениях.
Напомним, что официально Карпович и Прилучный о своем романе не объявляли. Однако пользователи сети не раз видели их вместе в жизни. Так, например, Мирослава поехала отдыхать вместе с новым возлюбленным и его детьми от Агаты Муцениеце в Крым. Затем девушка и вовсе поселилась у актера. Тогда-то она и столкнулась с жестким хейтом со стороны общества. Девушку обвиняли в том, что она разрушила отношения Павла и Агаты, построив счастье на чужом несчастье. Но теперь, похоже, звезда «Папиных дочек» тоже стала превращаться в жертву.
В последнее время девушка заметно похудела. При своем росте в 170 сантиметров она стала весить около 46 килограммов. Да и свой стиль Карпович изменила полностью: подстригла волосы «под мальчика» и покрасила их в светлый цвет. Друзья актрисы встревожены ее поведением. Они утверждают, что критика повлияла на внешность звезды. Да еще и слухи о том, что Прилучный мечтает вернуться к Муцениеце, также сделали свое черное дело. Именно тревожная ситуация вокруг ее персоны повлияла на здоровье актрисы.
На днях в СМИ появилась информация о том, что Прилучный уже расстался с Карпович. Они сделали такой вывод, увидев депрессивный пост Мирославы, в котором она рассуждает о превратностях любви. Близкие люди из окружения актера также утверждают, что тот намеревается вернуться к экс-супруге, но вот сама Муцениеце Павла обратно не принимает.
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Шоу-бизнес , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович , Республика Крым
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