Пропал певец Андрей Губин 

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Уже два месяца нет никаких известий от Андрея Губина . Его знакомые всерьез бьют тревогу.

Весной нынешнего года Андрей заявил о своем возвращении на сцену.

Конечно, планам его и организаторов концертов помешала пандемия коронавируса, но все же он успел летом провести несколько корпоративов, — рассказывает sobesednik.ru.

После этого Губин пропал.

У Андрея уже был длительный перерыв в сценической карьере.

Как он потом объяснил, дело было в серьезном неврологическом заболевании — левосторонней прозопалгии лица.

Певца изводили страшные боли и он был вынужден уйти со сцены.

Перерыв затянулся на целых 15 лет. Но, казалось, Андрей вернул былую форму и поклонники с нетерпением ждали его концертов.

Однако триумфального возвращения не случилось.

Как ранее писал «Рамблер», продюсеру певца Тимуру Ващишину пришлось объясняться перед поклонниками Губина.

В одном из интервью он решил прокомментировать ситуацию. По его словам, Андрей не хочет ни с кем общаться.