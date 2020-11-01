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Пир во время пандемии. Рыбин устроил вечеринку в честь жены 

Ирина Лебедева 6 минут назад
Судьба щедро отсыпала испытаний Виктору Рыбину и Наталье Сенчуковой.
Но, кажется, звездной паре удалось все с честью преодолеть. Тем дороже и ценнее для них семейные даты.
Видимо, поэтому, невзирая на разгар пандемии, Виктор организовал вечеринку на воде в честь 50-летнего юбилея Натальи.
Праздник удался, недаром он обошелся, как пишут news.ru, в 200 тысяч рублей.
О торжестве именинница рассказала в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

«50 лет — это для меня не какой-то рубеж с цифрой. Я даже на 30 лет не ощущаю себя. Пока всё хорошо в моей жизни», — радуется Наталья.

Поздравить юбиляршу приезжала давняя подруга семейной пары модель Оксана Фёдорова с мужем

«Они столько всего пережили в своей жизни вместе со своим мужем, так что хочется пожелать им счастья», — сказала Оксана.

Как ранее писал «Рамблер», еще недавно Виктор Рыбин признавался, что карантин серьезно ударил по финансам его семьи.
Как выяснилось, семья не рассчитывала на отмену концертов, а имеющиеся сбережения «съели» дорогостоящие хобби Рыбина — дом-теплоход, требующий достройки, и спортцентр в Подмосковье.
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Шоу-бизнес , Видео , Виктор Рыбин , Наталья Сенчукова , Оксана Федорова , НТВ
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