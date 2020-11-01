Но, кажется, звездной паре удалось все с честью преодолеть. Тем дороже и ценнее для них семейные даты.

Видимо, поэтому, невзирая на разгар пандемии, Виктор организовал вечеринку на воде в честь 50-летнего юбилея Натальи.

Праздник удался, недаром он обошелся, как пишут news.ru, в 200 тысяч рублей.

О торжестве именинница рассказала в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

«50 лет — это для меня не какой-то рубеж с цифрой. Я даже на 30 лет не ощущаю себя. Пока всё хорошо в моей жизни», — радуется Наталья.

Поздравить юбиляршу приезжала давняя подруга семейной пары модель Оксана Фёдорова с мужем

«Они столько всего пережили в своей жизни вместе со своим мужем, так что хочется пожелать им счастья», — сказала Оксана.

Как ранее писал «Рамблер», еще недавно Виктор Рыбин признавался, что карантин серьезно ударил по финансам его семьи.

Как выяснилось, семья не рассчитывала на отмену концертов, а имеющиеся сбережения «съели» дорогостоящие хобби Рыбина — дом-теплоход, требующий достройки, и спортцентр в Подмосковье.