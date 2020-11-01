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Березин усомнился в виновности Дрожжиной и Цивина

Ирина Лебедева
19 минут назад
На фоне скандала с наследством покойного Баталова Владимир Березин призвал не делать никаких поспешных выводов о виновности Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина в мошенничестве.
Березин усомнился в виновности Дрожжиной и Цивина
Фото: InstagramInstagram
Он сказал, что, напротив, знает их как приятных людей, которые всегда отстаивали интересы своих коллег.
«Я помню, как Цивин даже вступил в драку с кем-то, когда обсуждалась проблема Баталова, сосед хотел отобрать часть его участка», - цитирует слова телеведущего pravda.ru.
Пока нет выводов Следственного комитета, обвинять кого-то преждевременно, уверен Березин.
Он вспомнил ситуацию со своими родителями – пожилые люди впали в деменцию и отрицали многие свои же решения, и предположил, что вдова Баталова тоже может быть не совсем здорова.
Как ранее писал «Рамблер», супруги Наталья Дрожжина и Михаил Цивин хотят вернуть имущество актера Алексея Баталова его семье.
Пара обещает вернуть одну треть доли в квартире по улице Серафимовича, нежилое помещение там же и квартиру в 1-м Самотечном переулке.
Шоу-бизнес,Михаил Цивин,Владимир Березин,Алексей Баталов,СКР,
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