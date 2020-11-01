Березин усомнился в виновности Дрожжиной и Цивина

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Он сказал, что, напротив, знает их как приятных людей, которые всегда отстаивали интересы своих коллег.

«Я помню, как Цивин даже вступил в драку с кем-то, когда обсуждалась проблема Баталова, сосед хотел отобрать часть его участка», - цитирует слова телеведущего pravda.ru.

Пока нет выводов Следственного комитета , обвинять кого-то преждевременно, уверен Березин.

Он вспомнил ситуацию со своими родителями – пожилые люди впали в деменцию и отрицали многие свои же решения, и предположил, что вдова Баталова тоже может быть не совсем здорова.

Как ранее писал «Рамблер», супруги Наталья Дрожжина и Михаил Цивин хотят вернуть имущество актера Алексея Баталова его семье.