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Друг Цивина и Дрожжиной рассказал об их «бизнесе» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 3 часа назад
Друг Цивина и Дрожжиной рассказал об их «бизнесе»
Фото: РИА Новости
Киновед Александр Шпагин, друг Михаила Цивина, рассказал о «бизнесе» юриста и его супруги, актрисы Натальи Дрожжиной, связанном с уходом за актерами преклонного возраста.

«Это был их постоянный бизнес с начала 90-х годов», — заявил Шпагин в эфире НТВ.

По его словам, Цивин и Дрожжина договаривались с пожилыми актерами, обеспечивали им уход, и при этом брали их квартиры в ренту.

«Они точечно работали, действительно входили в доверие, доверие было хорошее. После чего им оставляли квартиры, в частности, Лидия Николаевна Смирнова. Это была одна из первых их фигурантов, скажем так. И всегда это было предельно честно, мы это все знали, они, кстати, не афишировали это никогда», — добавил киновед.

По данным следствия, из-за аферы вдова и дочь известного артиста Алексея Баталова, скончавшегося в 2017 году, лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера, и крупной суммы денег. Вдова и дочь актера Баталова признаны потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве, на спорное имущество наложен арест. Потерпевшие заявили, что нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых Наталья Дрожжина и Михаил Цивин якобы получили обманом. До этого же, по заявлению родственников актера, эти люди «опекали их семью 15 лет».
Между тем «Единая Россия» объявила о намерении приостановить членство Дрожжиной в партии на время судебного разбирательства. В свою очередь сама Дрожжина заявила, что не признает вину по делу о мошенничестве с имуществом актера Алексея Баталова.
Дрожжина и Цивин согласились вернуть имущество семье Баталова.
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Шоу-бизнес , Алексей Баталов , Михаил Цивин , Александр Шпагин , Лидия Смирнова , Единая Россия , НТВ , Москва
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