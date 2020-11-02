Друг Цивина и Дрожжиной рассказал об их «бизнесе» 

«Они точечно работали, действительно входили в доверие, доверие было хорошее. После чего им оставляли квартиры, в частности, Лидия Николаевна Смирнова. Это была одна из первых их фигурантов, скажем так. И всегда это было предельно честно, мы это все знали, они, кстати, не афишировали это никогда», — добавил киновед.