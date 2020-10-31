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«Якубович помер!» Телеведущий рассказал о собственных похоронах 

Ирина Лебедева 37 минут назад
Якубович рассказал о собственных похоронах
Фото: РИА Новости
Периодически в СМИ возникает переполох: «Умер Якубович!»
Ведущий «Поля чудес» в телеэфире вспомнил историю, которая, возможно положила начало серии подобных слухов.
Якубович хотел снять пикантную заставку для свей программы.
Сюжет был несложен — он лежит в гробу, его приносят на кладбище и собираются заколачивать гроб.
И тут Якубович должен был встать и произнести слова «Рекламная пауза».
Процесс съемок как-то затянулся, телеведущий замерз в открытой домовине. Коллеги укрыли его одеялом и дали грелку с водкой и трубочку.
К Леониду начало возвращаться хорошее настроение. И тут заработала камера, принесли крышку гроба…

«Я встаю и еще до того, как успел сказать «рекламная пауза», вдруг понял, что кладбище-то работает! Поток людей идет уже час, все говорят: «Якубович помер!» Когда я сел в гробу, понял, что никогда не видел, чтобы люди так быстро бежали вместе со своими покойниками. На это было страшно смотреть. Они снесли надгробье! Однако старания оказались напрасны: сцена на кладбище так и не попала в эфир. По-моему, я вырезал это из программы. Жалко. Надо повторить…», — цитирует телеведущего sobesednik.ru.

Как ранее писал «Рамблер», на протяжении тридцати лет Леонид Якубович является бессменным ведущим шоу «Поле чудес», однако недавно артист заявил, что готов выйти на пенсию и уверен в успехе проекта и без его участия.
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Шоу-бизнес , Леонид Якубович , ИД "Собеседник"
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