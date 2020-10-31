«Ведущий с антителами должен стоить вдвое дороже»: Шепелев 

«Короче, раз в год я делаю обязательный чекап. В этом году без исключения и в обязательном порядке у всех пациентов берут анализ крови на антитела и ПЦР на коронавирус. Получив результаты я узнал, что у меня много антител, а значит я переболел Ковид — 19. Я не знаю, как и когда это произошло — последний раз я болел в январе. Ну, в любом случае, это даже хорошо. Как удачно пошутила моя подруга «в нынешних условиях ведущий с антителами должен стоить в двое дороже».