«Ведущий с антителами должен стоить вдвое дороже»: Шепелев 

Дмитрию Шепелеву повезло. О том, что он переболел коронавирусом, он узнал только при плановом обследовании. Видимо, заболевание прошло бессимптомно.
Телеведущий каждый год обязательно проходит диспансеризацию. И вот на днях у него в крови обнаружили антитела к ковиду.
Об этом Дмитрий рассказал своим подписчикам.
«Короче, раз в год я делаю обязательный чекап. В этом году без исключения и в обязательном порядке у всех пациентов берут анализ крови на антитела и ПЦР на коронавирус. Получив результаты я узнал, что у меня много антител, а значит я переболел Ковид — 19. Я не знаю, как и когда это произошло — последний раз я болел в январе. Ну, в любом случае, это даже хорошо. Как удачно пошутила моя подруга «в нынешних условиях ведущий с антителами должен стоить в двое дороже».
Как ранееписал «Рамблер», Дмитрий Шепелев, хоть и совершенно не следит за слухами о себе, по его словам, знает о них благодаря добрым людям, которые ему о них рассказывают.
Телеведущий назвал самым нелепым слухом о себе, который он слышал, то, что его любовником является Галкин.