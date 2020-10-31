Невестка Орбакайте повеселилась в Стамбуле без мужа

На днях жена Никиты Преснякова Алёна Краснова отправилась на отдых за границу в компании своих подружек. Для девичника они выбрали Стамбул, где в первый же вечер устроили ужин в ресторане.

Алёна выбрала для выхода в свет платье-жакет цвета пудры и собрала волосы в хвост. Напитки девушка попивала под хиты Таркана. Когда зазвучала «Ой, мама, шика дам», Краснова даже стала подпевать. Потом подругам стало так весело, что они пустились танцевать.

Утром компания отправилась в кафе, а завтрак невестка Кристины Орбакайте начала с бокала вина. Утренний лук модели состоял из песочного джемпера и белой юбки с запахом.

Краснова вышла замуж за Никиту Преснякова в 2017 году. Когда пара познакомилась, Алёна была ещё несовершеннолетней, но наследник Аллы Пугачёвой дождался её совершеннолетия и стал её первым мужчиной, а потом и мужем.