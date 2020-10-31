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Невестка Орбакайте повеселилась с подругами в Стамбуле без мужа 

News.ru 1 час назад
Невестка Орбакайте повеселилась в Стамбуле без мужа
Фото: alenaakrasnova/instagram.com
На днях жена Никиты Преснякова Алёна Краснова отправилась на отдых за границу в компании своих подружек. Для девичника они выбрали Стамбул, где в первый же вечер устроили ужин в ресторане.
Алёна выбрала для выхода в свет платье-жакет цвета пудры и собрала волосы в хвост. Напитки девушка попивала под хиты Таркана. Когда зазвучала «Ой, мама, шика дам», Краснова даже стала подпевать. Потом подругам стало так весело, что они пустились танцевать.
Утром компания отправилась в кафе, а завтрак невестка Кристины Орбакайте начала с бокала вина. Утренний лук модели состоял из песочного джемпера и белой юбки с запахом.
Краснова вышла замуж за Никиту Преснякова в 2017 году. Когда пара познакомилась, Алёна была ещё несовершеннолетней, но наследник Аллы Пугачёвой дождался её совершеннолетия и стал её первым мужчиной, а потом и мужем.
Как писал NEWS.ru, ранее мать известного российского певца Владимира Преснякова Елена рассказала, почему на самом деле её сын расстался с Кристиной Орбакайте и как нелегко ей самой дался тот период.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Алена Краснова , Кристина Орбакайте , Владимир Пресняков , Никита Пресняков , Алла Пугачева , Стамбул , Турция
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