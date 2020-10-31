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«Она просто в ауте»: Карпович исхудала из-за травли 

Ирина Лебедева 1 час назад
«Она просто в ауте»: Карпович исхудала из-за травли
Фото: Instagram
Как оказалось, нынешняя подруга Павла Прилучного Мирослава Карпович очень тяжело переживает нападки хейтеров, — пишут dni.ru.
Как узнали журналисты, девушка исхудала до опасной грани — при росте в 170 сантиметров она весит всего 46 килограммов.
Карпович буквально тает на глазах. В самой ближайшей перспективе могут начаться проблемы со здоровьем.
Похоже, что роман со скандальным актером приносит Мирославе только неприятности.
Помимо всеобщего осуждения и постоянных нападок в социальной сети, появились слухи, что Павел, ради которого она все это терпела долгое время, заинтересовался другой девушкой.
Друг Мирославы, слова которого приводит издание, говорит:

«На самом деле она просто в ауте».

Тем не менее актриса «держит лицо» и не показывает публике, насколько это нелегко ей дается.
Как ранее писал «Рамблер», актриса Мирослава Карпович поделилась в инстаграм кадрами с очередной фотосессии.
Ничего необычного для публичного человека, если бы не образ, в котором предстала звезда. Карпович почти до неузнаваемости изменилась — она больше не роковая брюнетка с красивыми локонами, она — дерзкая блондинка с ультракороткой стрижкой.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Мирослава Карпович , Дни.Ру
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