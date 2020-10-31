Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, предлагает пользователям первыми увидеть продолжение анимационного фильма про собак-космонавтов для всей семьи – «Белка и Стрелка. Карибская тайна»
. Фильм режиссера Инны Евланниковой будет доступен в формате Full HD без дополнительной платы в подписках «Оптимум» и «Премиум» для всех зарегистрированных пользователей в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox и на сайте okko.tv с 25 октября, спустя два месяца после 60-летия исторического полета в космос самых знаменитых во всем мире советских собак.