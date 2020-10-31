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Сыну певицы Жасмин запретили водить машину и покидать Россию

Lenta.ru
19 минут назад
Сыну певицы Жасмин от первого брака 23-летнему Михаилу Семендуеву запретили садиться за руль и покидать Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, у Семендуева 567 неоплаченных штрафов ГИБДД. В основном за превышение скорости. Общая сумма штрафов составила 700 тысяч рублей.
Сесть за руль и выехать из России сын певицы не сможет до тех пор, пока не погасит штрафы.
Ранее сообщалось, что Жасмин переболела коронавирусом.
Певица Жасмин обрела популярность в 2000-х годах. Среди наиболее известных хитов исполнительницы — «Перепишу любовь», «Как ты мне нужен», «Самый любимый», «Головоломка» и «Дольче вита».
Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, предлагает пользователям первыми увидеть продолжение анимационного фильма про собак-космонавтов для всей семьи – «Белка и Стрелка. Карибская тайна». Фильм режиссера Инны Евланниковой будет доступен в формате Full HD без дополнительной платы в подписках «Оптимум» и «Премиум» для всех зарегистрированных пользователей в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox и на сайте okko.tv с 25 октября, спустя два месяца после 60-летия исторического полета в космос самых знаменитых во всем мире советских собак.
Шоу-бизнес,Видео,Михаил Семендуев,ГИБДД,Россия,
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