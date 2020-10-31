Соседов озвучил потери Ротару от закрытия отеля в Ялте

В свое время в Ялте певица София Ротару открыла отель.

Здание в центре города считалось одной из его достопримечательностей и носило имя владелицы — «София».

Гостиница была не из дешевых — самый простенький номер тут стоил от 16 тысяч рублей в сутки.

Из-за пандемии коронавируса сократился поток туристов, и снизилась их платежеспособность. Отель пустовал и хозяйка решила закрыть бизнес.

В СМИ и сети появились слухи о том, что у певицы не хватает средств для содержания виллы. Однако музыкальный критик Сергей Соседов так не считает.

«Вилла «София» нужна Ротару сто лет! Этот дорогущий отель не стоил тех денег, которые за него просили. Совершенно обычный отель, который подавали по цене пяти звезд», — рассказал он изданию sobesednik.ru.

Соседов уверен, что София Ротару настолько хорошо обеспечила себя и свою семью, что закрытие отеля она просто не заметит.

«Соня всегда зарабатывала на концертах и заказных корпоративах. Ее выступления оценивались от пятидесяти тысяч евро за сорок минут. Она миллиардерша, обеспечила себя и несколько поколений вперед».

Как ранее сообщал «Рамблер», певица София Ротару после долгого молчания в соцсетях обнародовала свое новое фото, а также сообщила о выходе свежей музыкальной композиции.

Поклонники остались в восторге и от снимка, и от новости.